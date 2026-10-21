'이강인 부상으로 결장하자, 아르헨 에이스가 부활했다' 아틀레티코의 공격 진용 주전 판도가 달라진다..'선수 보호 차원, 로테이션→절대 안심하면 안 된다'

독일로 이동한 이강인이 슈투트가르트와의 유럽챔피언스리그 원정 경기를 앞두고 훈련하고 있다. 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

epa13318261 Julian Alvarez of Atletico (L) celebrates with teammates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League league phase match VfB Stuttgart against Atletico de Madrid, in Stuttgart, Germany, 20 October 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 부상으로 첫 결장했지만, 아틀레티코는 팀의 에이스 훌리안 알바레즈의 부활을 확인했다.

한국 축구 대표팀 에이스 이강인은 21일(한국시각) 독일 슈투트가르트에서 벌어진 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기서 결장했다. 선발 명단에서 제외됐고, 교체 명단에 올랐지만 출전 기회를 얻지 못했다. 올해 여름 아틀레티코 유니폼을 입은 이후 이강인의 첫 결장이다. 경기 후 이강인의 몸상태가 좋지 않았다는 소식이 전해졌다. 심각한 건 아니고, 큰 부상을 예방하는 차원에서 휴식을 취했다고 한다. 또 경기 상황이 여의치 않았다. 미드필더 모르텐 히울만이 다이렉트 퇴장 당하면서 아틀레티코가 수적 열세에 처했다. 디에고 시메오네 감독은 한명이 부족한 상황에서 조니 카르도소, 오베드 바르가스, 르노르망, 알렉산더 쇠를로트를 조커로 투입했다.

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez celebrates with his team mates after scoring the equalising goal during the UEFA Champions League football match VfB Stuttgart v Atletico Madrid in Stuttgart, southern Germany, on October 20, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

아틀레티코가 고전한 경기였다. 전반 36분 슈투가르트 제이미 르벨링에게 선제골을 얻어맞았다. 0-1로 끌려간 아틀레티코는 후반 시작 2분 만에 알바레즈가 동점골을 뽑았다. 그런데 동점을 만들며 분위기를 전환한 후반 19분 대형 악재를 만났다. 히울만이 무모한 반칙으로 퇴장을 당하면서 경기 흐름이 완전히 다른 쪽으로 흘렀다. 결국 아틀레티코는 이번 원정에서 고전 끝에 1대1로 비겼다. 챔피언스리그 리그 페이즈 3경기서 1승1무1패를 기록했다. 리버풀에 1대2로 졌고, 맨체스터 유나이티드를 2대0으로 제압했고, 슈투트가르트와 승점 1점씩을 나눠 가졌다.

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시메오네 감독은 경기 후 기자회견에서 "어제 경기 전 인터뷰에서 상대 팀의 특성에 대해 설명드린 것과 같다. 그들은 강하고, 잘 뭉치며, 압박을 가하고, 우리의 시간을 빼앗았으며, 생각할 겨를을 주지 않았다. 우리는 이걸 알고 있었음에도 대응하지 못했다. 실점 이후 팀 경기력이 살아났다"면서 "득점이 나올 수 있다는 걸 알았다. 그런데 퇴장으로 인해 다시 우리 진용을 정비해야 했다. 선수 교체는 경기를 제어하기 위한 것이었다. 역습을 고려해 쇠를로트를 투입했다"고 설명했다.

epa13318204 Julian Alvarez of Atletico (2L) celebrates with teammates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League league phase match VfB Stuttgart against Atletico de Madrid, in Stuttgart, Germany, 20 October 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

그는 알바레즈의 득점에 대해 "멋진 골을 넣었다. 매우 기쁘게 생각한다. 우리가 도달하고자 하는 목표에 이르기 위해선 그가 꼭 필요하다"고 말했다. 시메오네 감독은 "나는 우리 팀이 경쟁력 있고, 헌신적이며, 겸손하고, 많은 선수가 엄청난 노력을 기울이는 팀을 생각한다. 클럽이 원하는 목표에 도달하기 위해선 그런 팀을 만들어 나가야 한다"고 말했다고 스페인 매체 마르카는 전했다.

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아틀레티코 마드리드 마테우 알레마니 기술이사는 이날 경기 전 인터뷰에서 "알바레즈는 최근 경기에서 준비가 되어 있다는 걸 보여주고 있다. 그게 가장 중요한 포인트다. 오늘 경기에서 득점을 시작할 것"이라고 전망했다. 알레마니 이사의 예상은 적중했다. 알바레즈의 환상적인 골이 터졌다. 선발 출전한 그는 78분을 뛰었다. 여름 이적시장에서 FC바르셀로나로의 이적에 실패한 알바레즈는 이번 시즌 리그에선 아직 득점이 없다. 챔피언스리그에선 3경기에서 1골-1도움을 기록했다.

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Atletico Madrid's head coach Diego Simeone gestures during the Champions League opening phase soccer match between VfB Stuttgart and Atletico Madrid in Stuttgart, Germany, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

이강인은 허벅지 앞쪽 근육(대퇴사두근) 타박상으로 12경기 만에 첫 결장했다고 스페인 매체 카데나 세르의 페드로 풀라나 기자가 전했다. 부상의 정도는 심각하지 않으며 악화를 위해 선수 보호 및 예방 차원에서 무리시키지 않았다고 한다. 이강인은 경기 전 워밍업도 하지 않았다.

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아틀레티코는 최근 6연승 후 1무를 기록했다. 아틀레티코는 오는 25일 데포르티보 아 코루나와 리그 홈 경기를 갖는다. 이어 31일 레반테와 리그 원정 경기를 치른다. 다음 챔피언스리그 경기는 바이에른 뮌헨과의 4라운드 홈 경기(11월 4일)다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com