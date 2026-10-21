"대표팀 한 선수를 '7번'이라고 부른다는데" 국감장서 불거진 A대표팀 리더십 실종, 부끄러운 자화상[2026 국감]

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[스포츠조선 전영지 기자]"국가대표 한 선수를 이름 대신 7번으로 부른다고 한다."

정연욱 의원(국민의힘·부산 수영구)이 21일 국회 문화체육관광위원회 체육단체 국정감사에서 '국민적 관심사' 축구 대표팀의 내홍, 리더십 부재의 상황을 질의하고 지적했다.

정 의원은 "최근 국가대표 선수들 사이에서 한 선수를 이름 대신 7번이라고 부른다는데 누군지 아느냐"라고 질의했다. 캡틴인 '7번' 손흥민을 시사하는 질문이었다. 원팀이 깨진 A대표팀의 심각한 분위기를 에둘러 언급했다.

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정 의원은 "선수단 내부에서는 이름 자체가 없고 그냥 '7번 그분' 이렇게 부른다는 세간의 얘기가 사실인 모양"이라면서 "단순한 별명인지, 아니면 이름을 직접 거론하기조차 껄끄러울 만큼 선수들 내부의 팀워크가 불편해진 건지 여러 의문이 든다"고 했다. 정 의원은 "특정인을 편들거나 특정인을 비하할 생각은 없다"면서 "축구 국가대표팀의 리더십이 분란을 일으키고 지금 총체적으로 무너져 있다"면서 9~10월 A매치 4연전 직후 '96즈' 김민재, 황인범의 인터뷰 영상을 공개했다. "싸우는 느낌이 들지 않아서 팀 수준을 올릴 수 있는 방법은 머리 처박고 열심히 해야 되는 것 같다"는 김민재의 발언, 황인범의 "몸도 힘들고 마음도 힘들고, 감독님도 임시 감독님으로 오셨다 보니까 어떻게 될지 미래를 모르는 상황"이라는 코멘트가 국감장에 울려퍼졌다.

정 의원은 "10월 6일 동반 은퇴설이 불거졌고, 현영민 전력강화위원장은 경기 직후 황희찬 선수를 포함한 세 선수를 만나 자정을 넘겨 면담했다. 현 위원장은 면담 내용을 이용수 직무대행에게 보고했다"고 짚은 후 이 직무대행에게 보고내용을 물었다. 이용수 직무대행은 "국가대표팀 내부에서의 문제이기 때문에 간략하게 보고만 받았다"고 답했다. 이어 "라커룸 내에서 일어난 일들은 라커룸 내에서 해결한다는 원칙으로 대표팀 내부 안에서 계속 논의하는 것으로 의견을 모았다"고 말을 아꼈다.

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정 의원이 "선수들이 대표팀 운영 과정의 문제점과 어려운 점을 많이 호소했다는 건 사실이냐"고 묻자 이용수 직무대행은 "네, 그렇습니다"라고 답했다. 하지만 "라커룸 안의 일을 협회에서 지시하거나 또는 이렇게 간섭하기는 솔직히 말씀드리면 그것은 쉽지는 않다"고 말했다.

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정 의원은 "2022년 월드컵 때도 그랬지만 2023년 손흥민·김민재 SNS 논란이 있었고, 2024년 아시안컵에서 손흥민·이강인이 충돌했다"며 "선수단 내부 문제가 지속적으로 반복됐다"고 지적했다. 최근 북중미월드컵 인터뷰 거부 논란 때 일부 선수들의 의견이 나뉘었다는 점도 짚었다. 이용수 직무대행은 "언론에 공개가 됐었고, 선수단 안에서 인터뷰 문제로 얘기가 됐던 것들은 의원님 말씀하신 대로"라고 인정했다. 정 의원은 "9년 동안 계속된 손흥민 주장 체제에 대해 일부 96라인이라고 하는 선수들의 문제 제기가 있었고, 이게 계속 쌓여왔던 것 아니냐"고 물었다. 이용수 직무대행은 "그 부분은 대답드리기가 좀 죄송하다"며 즉답을 피했다.

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정 의원은 "특정 선수가 감독에 대한 선호까지 얘기하는 등 권한 밖의 행위까지 나온다는 얘기가 항간의 소문이 아닐 정도로 퍼져 있다"며 "축구협회는 오히려 겉도는 위치"라고 말했다. 이어 "억측이 이제 억측이 아니라 거의 기정사실로 번지고 있다"며 "어떤 감독이 들어와도 리더십이 무너진 상황을 수습할 수 있을지 근본적인 의구심을 갖는 것"이라고 지적했다.

이용수 직무대행은 "안에서 일어나는 얘기와는 다른 얘기들이 재생산되면서 불필요한 논란이 계속 일어나고 있다"고 답했다. 이어 "모레노 감독님이 현재 임시 감독 체제이긴 하지만 선수단과 관계를 조율해 나가면서 하나하나 해결해 나갈 것으로 기대한다"며 "모레노 감독 중심으로 아시안컵, 11월 A매치 두 경기를 준비해 가면서 조금씩 개선이 되어 나갔으면 하는 것이 바람"이라고 했다. 다만 "선수들 간의 여러 가지 문제를 협회에서 지시하거나 간섭하기는 쉽지는 않다"고 덧붙였다.

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정 의원은 "축구협회도 방관만 할 게 아니라 운용의 묘를 살릴 수 있는 여러 가지 대책을 세워야 한다"고 요구했다. 이용수 직무대행은 "최선을 다해서 한번 준비해 보도록 하겠다"고 답했다.

한편 이날 증인으로 출석한 이용수 KFA회장 직무대행은 구체적인 회장 선거 로드맵도 공개했다. "K-축구 혁신위, 문체부, 대한체육회와 협의하면서 선거인단 2만명 확대를 준비중이다. 선거일자는 잠정적으로 12월18일로 준비중이다. 대한체육회, 문체부와 정관 개정 작업을 한 후 FIFA, AFC와도 협의해 정관 승인을 받아야 한다"고 말했다. "선거와 관련해서 최대한 준비하고 있다. 좋은 분이 새로운 회장으로 뽑히셔서 혁신적인 분위기를 이끌어주셨으면 한다"는 간절한 바람을 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com