'김민재의 뮌헨→감독까지 결장하나' 콤파니 바이러스 질환으로 아스널전 벤치 비운다, 올리세 징계 결장→노이어→키미히까지 못 뛴다

Bayern Munich's Belgian head coach Vincent Kompany addresses the MD-1 press conference on the eve of the UEFA Champions League match between Viking and FC Bayern Munich at Lyse Arena in Stavanger, Norway on October 12, 2026. (Photo by Lise Aserud / NTB / AFP) / Norway OUT

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[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 소속 클럽 바이에른 뮌헨 사령탑 뱅상 콤파니 감독이 아스널과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 경기에 벤치를 비울 가능성이 높아졌다. 바이러스 질환에 걸렸기 때문이다.

뮌헨은 22일 오전 4시(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열리는 아스널과의 2026~2027시즌 챔피언스리그 3라운드 홈 경기를 갖는다. 그런데 콤파니 감독, 주전 골키퍼 마누엘 노이어, 플레이메이커 요주아 키미히 없이 경기를 치를 수도 있다고 아론 댕크스 수석코치가 사전 기자회견에서 밝혔다고 로이터통신이 전했다.

댕크스 수석코치는 콤파니 감독이 때때로 다리에 영향을 미치는 바이러스성 질환을 앓고 있으며, 노이어는 경미한 부상에서 막 회복했고 키미히는 개인적인 사정으로 훈련에 결장했다고 설명했다.

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Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - October 17, 2026 Bayern Munich's Michael Olise celebrates scoring their third goal REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

댕크스는 기자회견에서 "감독은 바이러스에 걸렸으며 휴식을 취하는 것이 중요하다. 그래서 집에 있다. 우리는 매일 경과를 지켜보고 있다. 알리안츠 아레나 현장에 있든 그렇지 않든 그는 경기에서 자신의 역할을 다할 것"이라고 말했다.

노이어의 경우 지난 이틀간 훈련에 복귀했지만 아직 출전 여부가 결정되지 않았다고 한다. 키미히의 출전 역시 불투명하다. 댕크스 수석코치는 "키미히의 경우는 개인적인 사유다. 내일 경기에 이것이 어떤 의미가 될지는 확신할 수 없다"라고 했다.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - October 17, 2026 Bayern Munich's Joshua Kimmich celebrates after the match REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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뮌헨은 지난주 노르웨이에서 열린 비킹과의 경기에서 3대3으로 비긴 이번 홈에서 반등을 노린다. 이미 징계로 윙어 마이클 올리세 결장이 확정됐다. 뮌헨은 지난 주말 분데스리가 라이프치히전서 6대1 대승으로 분위기를 반전시켰다.

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댕크스는 "승부는 미세한 차이에서 결정될 것이다. 경기를 여러 측면에 대비해야 한다. 우리는 프로세스와 지난 몇 시즌 동안 선수들과 함께 해온 작업을 신뢰한다. 선수들이 두려움 없이 플레이하고 자신을 표현하길 원한다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com