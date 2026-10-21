"이건 거의 전례없는 일"...'타박상' 이강인 시즌 첫 결장에 난리법석, 시메오네 '오피셜' 공식 입장 "선수들 노력 정말 좋았다"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 아쉬운 결장, 스페인도 주목했다. 디에고 시메오네 감독은 어려운 상황에서 승점을 따낸 선수들을 칭찬했다.

스페인의 엘데스마르케는 21일(한국시각) '이강인이 슈투트가르트전에서 뛰지 않은 이유'라며 이강인의 결장을 조명했다.

아틀레티코 마드리드는 21일 독일 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 1대1로 비겼다. 아틀레티코는 전반 36분 제이미 르웰링에게 실점한 이후 후반 2분 훌리안 알바레스의 득점으로 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 19분 터진 모르텐 히울만의 퇴장에도 수적 열세 상황을 극복하며 승점 1점을 챙겼다.

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팬들의 시선은 이강인의 결장에 쏠렸다. 아틀레티코 입단 이후 단 한 경기도 쉬지 않은 이강인은 이날 교체로 명단에 올랐다. 당초 에스파뇰전 출전 여파로 교체 명단에 올랐을 것이라 예상됐던 이강인은 득점이 필요한 순간에도 교체 투입되지 않으며 이날 경기 출전 없이 마쳤다.

엘데스마르케는 '이강인은 교체 투입되지 않았다. 이강인은 올 시즌 가장 주목받는 영입 중 하나로 이적 이후 꾸준히 출전 기회를 얻었다. 이번 경기 결장과 같은 일은 거의 전례 없는 일이다. 이유가 있었다. 이강인의 결장은 신체적인 문제 때문이었다. 허벅지 부상으로 통증을 느껴 워밍업조차 하지 않았다'고 전했다.

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스페인 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 개인 SNS를 통해 이강인의 부상을 밝혔다. 그는 '이강인은 대퇴사두근 타박상으로 가벼운 불편함을 느꼈다. 무리하지 않았다. 예방 차원에서 몸도 풀지 않았다. 시즌은 길다. 부상 등을 방지하기 위해 선수들의 체력을 관리해야 한다는 점은 분명하다'고 했다.

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이강인 없는 아틀레티코는 아닐 경기 슈투트가르트를 상대로 많이 고전했다. 특히 공격 전개에서 많은 부분을 책임진 이강인의 부재가 아쉬웠다. 디에고 시메오네 감독은 이런 상황에도 승점을 따낸 선수들을 격려했다. 시메오네는 "0-1이 된 후 우리는 공격적으로 전환했고, 후반전에는 퇴장 전까지 경기를 우리가 원하는 대로 이끌어갔다. 퇴장으로 인해 경기 계획을 바꿔야 했고, 여러 가지 변화를 줘야 했다. 상황에 잘 적응했다. 선수들의 노력이 정말 좋았다. UCL에서, 그것도 다른 많은 경기들 속에서 한 명이 부족한 상태로 30분을 뛰는 것은 쉽지 않은 일이다. 나는 선수들의 노력에 만족한다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com