중국에 메시가 등장했다! '4경기 3골-4도움' 17세 천재 활약에 14억 대륙 기대 폭발....中언론 '왕위둥-우레이 보다 위, 미래의 주역 될 것' 난리

사진캡처=시나닷컴

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[스포츠조선 박찬준 기자]중국 대륙이 흥분하고 있다. '중국 축구에 새로운 천재가 등장했다'며 난리다.

중국 시나닷컴은 '왕위둥, 우레이에 비견될만한 기량을 갖춘 미래 국가대표팀의 주역이 나타났다'고 보도했다. 주인공은 중국 U-16 대표팀의 에이스, 위안 보한이다.

위안 보한은 최근 펼쳐진 U-17 걸프컵 오만과의 경기에서 1골-1도움을 기록하며 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 그는 최근 출전한 4경기에서 3골-4도움, 1페널티킥 유도라는 놀라운 기록을 세웠다. 중국 대표팀이 기록한 11골 중 8골에 관여했다.

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그 중에는 한국전도 있다. 위안 보한은 지난 5월 한국 U-16 대표팀과의 중국축구협회 4개국 U-16 친선대회에 나서 1골-2도움이라는 맹활약을 펼쳤다. 위안 보한을 막지 못한 한국은 2대4라는 쓰라린 패배를 맛봐야 했다.

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위안 보한의 U-17 대표팀 내 영향력은 상상을 초월한다. 그가 합류하기 전 대표팀은 4경기에서 3패를 당했다. 2골 밖에 넣지 못했다. 하지만 그가 합류한 후 치른 3경기에서는 한국전 포함, 모두 승리를 거뒀다. 4개국 친선 대회에서도 우승을 차지했다. 장야오쿤 감독 역시 위안 보한의 능력을 높이 평가하고 있다.

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시나닷컴은 '위안 보한의 스타트는 왕위둥이나 우레이보다 더 높다'고 평가했다. 왕위둥은 중국의 양민혁으로 불리며, 지난 아이치-나고야아시안게임 한국과의 4강전에서 득점한 선수다. 중국에서는 유럽에 갈 수 있는 선수로 기대하고 있다. 우레이는 스페인 프리메라리가에서 뛰었던 중국의 손흥민이다.

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위안 보한은 2010년 이후 출생 선수로는 최초로 프로리그에 데뷔하며,중국 축구의 기대를 한몸에 받았다. 그는 기대만큼의 모습을 보여주고 있다. 중국에서는 위안 보한을 앞세운 U-17 대표팀이 11월 열리는 U-17 월드컵에서 좋은 성적을 거둘 것으로 기대하고 있다. 시나닷컴은 '위안 보한의 성장 궤적은 왕위둥과 우레이를 능가한다. 지금처럼 발전한다면 향후 중국 대표팀의 핵심 선수로 자리매김할 것이 분명하다'고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com