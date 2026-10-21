'충격, 최대 4개월 결장 불가피' 맨유 장신 공격수 셰슈코, 정강이 부상 예상밖 심각하다..'팀 성적 부진에 주득점원 장기 이탈, 큰일났다'

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United's Benjamin Sesko celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Lee Smith

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드에 정말 나쁜 소속이다. 최근 팀 성적 부진으로 극심한 고통을 겪고 있는 가운데 공격수 베냐민 셰슈코(23)가 부상으로 장기 결장이 불가피한 상황이다.

슬로베니아 국가대표 장신 공격수이기도 한 셰슈코(1m95)는 정강이 부상에서 회복하는 데 어려움을 겪고 있다. 영국 복수 매체들에 따르면 현재 그의 상황은 2025~2026시즌을 조기에 마감하게 만들었던 부상과는 다른 문제로 알려졌다. 그는 올해 여름 프리시즌 대부분을 결장했다. 마이클 캐릭 감독은 지난 A매치 휴식기 동안 셰슈코를 집중 재활 프로그램을 위해 팀에 잔류시켰다. 그리고 그의 부상 문제가 끝났기를 기대했지만 상황은 이제 처음 우려했던 것보다 더 나쁜 쪽으로 흘러가고 있다고 한다. 추가 검사에서 다리에 더 광범위한 손상이 있는 것으로 나타났으며, 그는 이제 최대 4개월 동안 경기에 나서지 못할 수도 있는 것으로 알려졌다.

아무리 빨리 회복해 돌아온다고 해도 2026년 남은 기간 동안 결장은 불가피해보인다. 만 23세의

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Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

셰슈코는 이번 2025~2026시즌 프리미어리그에서 선발 출전한 적이 없으며, 지난달 맨체스터 시티와의 더비전 출전 이후 경기에 나서지 못하고 있다.

2025년 8월, 라이프치히에서 맨유로 이적한 셰슈코는 지난 2025~2026시즌 리그 30경기에서 11골-1도움으로 팀이 극전 반전 끝에 리그 3위로 시즌을 마치는데 일조했다. 특히 '소방수' 마이클 캐릭 임시 감독 체제에서 알토란 같은 득점으로 팀 승점 획득에 큰 기여를 했다.

그랬던 셰슈코는 맨유 두번째 시즌 초반 종아리 부상이 길어지면서 팀을 부진을 안타깝게 바라볼 수밖에 없다.

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Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United's Benjamin Sesko celebrates scoring their second goal with Harry Maguire REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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맨유는 최근 6경기에서 3무3패로 승리가 없는 상황이다. 캐릭 감독은 정식 사령탑 첫 시즌에 강한 경질 압박을 받고 있다. 맨유 팬들은 선수들에게도 야유를 퍼붓고 있다. 셰슈코 마저 팀 전력에서 이탈한 맨유 공격진의 최근 득점력은 형편없다. 최근 4경기에서 총 3득점에 그쳤다.

맨유는 22일 오전 1시45분(한국시각) 코모(이탈리아)와 챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com