'승점 17점→30점' 대전의 후반기 DNA, 스플릿 되면 더 강해진다...'7승2무1패' 스플릿의 남자 황선홍의 미친 존재감

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[스포츠조선 박찬준 기자]달라도 너무 다르다. 전반기와 후반기, 대전하나시티즌의 모습이다.

대전은 18일 홈에서 광주FC에 3대2 대역전승을 거두며 5위로 뛰어올랐다. 대전은 사실상 파이널A행을 확정지었다. 승점 46점이 된 대전은 6위 제주SK와 동률, 7위 인천 유나이티드(승점 43)에 승점 3점 앞섰다. 마지막 33라운드에서 패하더라도, 라이벌팀들에 다득점에서 크게 앞서 있는 만큼 뒤집힐 가능성은 거의 없다. 대전은 51득점, 제주는 38득점, 인천은 40득점을 기록 중이다.

올 시즌 개막 전 가장 강력한 우승후보로 평가받았던 대전은 전반기 내내 기대 이하의 모습을 보였다. 개막 후 첫 3경기를 모두 비기며 불안하게 출발한 대전은 첫 15경기에서 3연패만 두 번을 당했다. 연승은 4월 26일 울산(4대1), 5월 2일 광주(5대0)를 연이어 잡은 것, 딱 한 번뿐이었다.

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월드컵 브레이크 기간 동안 배수진을 쳤다. 2주 이상 휴가를 준 타 팀과 달리, 10일 만에 선수단을 소집했다. 황선홍 감독은 다시 출발한다는 마음으로 새롭게 팀을 만졌다. 하지만 백약이 무효였다. 후반기 첫 4경기에서 4연무에 빠졌다. 지난 달 25일 김천전 2대3 역전패는 치명적이었다. 힘겹게 잡고 있던 희망의 끈마저 끊어진 듯 했다. 팬들의 마음은 돌아섰다. 서포터스는 항의 걸개를 들었다. 황선홍 감독 경질설까지 나왔다.

절체절명의 위기 속 대전이 반등하기 시작했다. 황 감독 부임 후 후반기만 되면 강해지는 대전의 DNA는 이번에도 힘을 냈다. 전반기 4승4무7패에 머물렀던 대전은 후반기 8승6무3패를 기록 중이다. 전반기 15경기에서 17골 밖에 넣지 못했던 대전은 후반기 17경기에서 경기당 두 골에 달하는 34골을 폭발시켰다. 찬바람이 불기 시작하자, 더 탄력을 받는 모습이다. 최근 6경기에서는 4승2무로 패가 없다. 지고 있는 경기도 뒤집을 정도의 힘이 생겼다. 25라운드 울산HD전 2대1 역전승 이후에는 5승 중 4승이 역전승이다.

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전반기와 후반기가 다른 대전의 '야누스 얼굴'은 홈 성적을 보면 더욱 명확하다. 전반기 8경기에서 3무5패에 그쳤던 대전은 후반기 9경기에서 6승3무를 거뒀다. 홈 첫 승을 거둔 이후에는 6승1무로 무적 행보다. 전반기 8경기에서 3골에 그쳤던 공격진이 후반기 무려 22골을 넣었다. 대전은 올 여름이적시장에서 이렇다할 영입이 없었다. 전, 후반기 같은 선수단 구성으로 이 정도로 극명한 성적 차이를 만든 셈이다. 황 감독은 "전술적으로나, 운영적으로나 심플하게 접근한 것이 이유"라고 설명했다.

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목표로 한 우승과는 멀어졌지만, 대전의 마지막 자존심은 아시아챔피언스리그(ACL) 진출이다. 믿을 구석이 있다. 황 감독은 스플릿 후에 강했다. 2024년에는 파이널B에서 4승1무를 기록하며 일찌감치 강등권에서 탈출시켰고, 2025년에는 파이널A에서 3승1무1패를 기록하며 창단 첫 준우승을 이끌어냈다. 올 시즌에도 스플릿 후 좋은 모습을 보인다면 그만큼 ACL행에 가까워질 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com