선수단 숙소서 상습적 음주 폭행, 2026년에 벌어진 실제사건에 K리그 '발칵'…임관식 감독과 전남 구단에도 책임 있다[SC이슈]

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]전남 드래곤즈 선수 A는 신인급 선수 B보다 네 살 많다. 프로 경력도, 전남 경력도 선배다.

전남 사정을 잘 아는 복수의 축구계 관계자의 말을 종합하면, A는 수시로 B를 '호출'했다. 충고를 하는 자리는 아니었다. 둘만 있는 장소에서 상습 폭행이 이뤄졌다. A는 이를 '소통', '친근감의 표시'라고 여겼을지 모르지만, B는 '명백한 폭행', '직장 내 괴롭힘'으로 고통스러워했다. 한 관계자는 "A가 위험한 물건을 들고 B를 위협했다는 얘기도 선수단 사이에서 돌았다"라고 했다. 'A가 B를 괴롭힌다'라는 건 선수단 내 공공연한 사실이었다. 피해자 B가 속앓이를 할 때, 가해자 A는 핵심 선수로 활약했다.

부산과의 K리그2 경기(18일)를 이틀 앞둔 지난 16일, 전남 클럽하우스에서 결국 사달이 났다. A는 구단 클럽하우스에서 술을 마신 상태로 B를 폭행했다. 폭행 사실에 대해선 가해자측, 구단 모두 인정했다. '폭행 수위'에 대해선 말이 갈린다. B는 이날 A가 평소처럼 머리 등을 수차례 때렸다고 했고, A는 '어깨를 민 정도'라고 주장한 것으로 알려졌다. 참다못한 B가 부모에게 알리며 사건이 공론화됐다. A와 임관식 감독, 구단 관계자는 부산전 이후 직접 B와 B 부모에게 사과했다.

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전남 구단은 사건의 심각성을 인지하고 내부 규정에 의거, 즉각 A를 퇴출했다. 폭행 사실을 인정한 A도 구단의 결정을 받아들였다. 가해자가 팀을 떠났다고 모든 게 끝나는 건 아니다. 한국프로축구연맹은 20일 전남에 사실확인서를 요청했다. 이를 바탕으로 상벌위원회 회부 여부를 검토할 예정이다.

연맹 규정상 폭행 또는 폭행 치상 행위를 한 선수에겐 2경기 이상 10경기 이하의 출전정지와 500만원 이상의 제재금을 부과할 수 있다. 징계 여부와 별개로 A는 돌아올 수 없는 강을 건넜다. 다시 K리그에 발을 붙이기 어려워 보인다. 임 감독과 전남 구단에도 책임을 묻지 않을 수 없다. '후배 상습 폭행' 사실을 몰랐다면 직무유기이고, 알고도 쉬쉬했다면 더 큰 문제다. 게다가 '선수단 숙소에서 발생한 음주 폭행 사건'은 선수단 기강과도 직결된다. 이유 없는 부진은 없다. 전남은 올 시즌 K리그2 17개 구단 중 16위에 머물러있다. 박동혁 전 감독의 경질성 보직 변경, 선수와 팬의 충돌 사건, 응급환자 대처 미흡 논란에 이어 폭행 사건까지, 전남의 2026시즌은 흑역사로 기록될 수 밖에 없다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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