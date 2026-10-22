'얘들아 훈련 대충해' 호날두 이딴 식으로 맨유서 뛰어...텐 하흐 충격 폭로 "그는 맨유 저버렸다"

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[스포츠조선 김대식 기자]에릭 텐 하흐 전 맨체스터 유나이티드 감독이 크리스티아누 호날두와의 불화를 직접 털어놨다.

텐 하흐 감독은 20일(한국시각) 영국 디 애슬레틱과의 인터뷰에서 "그는 팀을 저버렸고, 나를 저버렸다. 우리는 그와 함께하는 계획을 세웠기 때문이다"라고 말했다. 이어 "내가 맨유에 오기 전, 내가 지향하는 바에 대해 이야기하고자 포르투갈로 직접 비행기를 타고 날아가 그와 대화를 나누기도 했다"고 밝혔다.

호날두에 대한 존중은 잃지 않았다. 텐 하흐 감독은 "분명 그는 축구 역사상 최고의 선수 중 한 명이다. 나는 그를 매우 존중했다"면서도 "하지만 당시 감독으로서 나는 이성적인 결정을 내려야 했고, 내가 인정하는 선수들을 팀에 유지해야 했다"고 설명했다.

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갈등의 핵심은 훈련 태도였다. 매체는 '텐 하흐 감독에 따르면 호날두는 훈련 세션에서 빠졌고, 훈련할 때도 필요한 수준만큼 심박수를 올리지 않았다'고 전했다. 또 '2022년 8월 브렌트퍼드전 0대4 패배 이후 텐 하흐 감독이 선수들에게 시킨 악명 높은 러닝 훈련에서도 예정된 세 바퀴 중 두 바퀴만 마쳤다'고 보도했다.

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텐 하흐 감독은 호날두와 정면으로 부딪쳤다고 돌아봤다. 그는 "나는 이 문제를 두고 그와 대립했다. 여러 번 말했다. '호날두, 모두가 너를 올바른 위치에 놓기 위해 너를 위해 뛰고 싶어 한다. 하지만 네가 박스 안으로 들어오지 못한다면 골을 넣을 수 없다'고"라고 말했다. 이어 "그는 이를 해낼 능력이 되지 않았다"고 단언했다.

압박 요구로 호날두가 지쳤다는 일각의 주장에 대해서도 선을 그었다. 텐 하흐 감독은 "내가 그에게 압박을 요구해서 그가 지쳤다는 식의 주장은 잘못된 생각이다. 그는 할 수 없었다. 압박은커녕 볼 소유 시나 비소유 시 모두 뛰지 않았다. 그 이유는 스스로 준비를 하지 않았기 때문이다"라고 반박했다.

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호날두의 훈련 방식도 문제 삼았다. 텐 하흐 감독은 "그는 선수들에게 '훈련할 때 체력을 아껴라'라고 말하곤 했다. 최고로 잘 준비된 상태라면 훈련 중에 체력을 안배할 수 있다는 점은 이해한다. 하지만 먼저 본인 스스로 적절한 체력 수준에 도달하도록 훈련해야 한다"고 지적했다.

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호날두의 영향력이 일부 팀 동료들에게도 전파됐다고 그는 믿고 있다. 텐 하흐 감독은 "선수들은 행동해야 하며, 큰 책임감을 가져야 한다. 어떤 이들에게 축구는 최우선 순위가 아니다. 그리고 일부에게 맨유는 최우선 순위가 아니었다"고 꼬집었다.