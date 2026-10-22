'수비 못하는 반쪽 왼발 스페셜리스트→수비가 되는 선발 미드필더' 180도 변신한 전북 현대 이영재, 포옛은 버렸지만 정정용은 반대로 썼다

전북 현대 이영재 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대 '왼발 스페셜리스트' 이영재(32)를 늘 따라다닌 나쁜 '꼬리표'는 '수비가 아쉽다'였다. '명품' 왼발 킥력의 값어치를 부족한 수비력이 깎아내렸다. K리그 전문가들은 "이영재가 어릴 때 수비를 더 열심히 했더라면 그 어느 팀에서도 확실한 주전감이었을 것"이라고 평가한다. 이영재가 2026시즌 후반기, 조커에서 선발로 완전히 변모했다. 전북 정정용 감독의 신뢰 속에 6경기 연속 선발 출전했다. 1년 전 거스 포옛 체제와는 180도 달라졌다.

2024시즌부터 전북 유니폼을 입은 이영재는 2025시즌 포옛 감독 아래에서 굴곡이 심했다. 포옛 감독은 시즌 초반 그를 높게 평가했다. 자로 잰듯한 정확한 왼발킥과 공격적인 볼 연계 능력을 이용하려고 선발 기용했다. 그런데 전북은 개막 후 부진에 빠졌고, 포옛은 변심했다. 이영재를 교체 명단으로 내렸다. 대신 중원을 강상윤-박진섭-김진규로 구성했다. 공격 성향을 줄이고 대신 수비력이 좋은 선수들에게 허리를 맡겼다. 전북은 드라마틱한 반전 끝에 K리그1와 코리아컵 두 대회 우승을 차지했다. 팀 성적은 대박을 쳤지만 이영재는 아쉬움이 컸다. 32경기 출전, 그중 교체 출전한 게 23경기였다. 2골-1도움으로 공격포인트도 부족했다. 첫 시즌(2024년)의 4골-1도움에서 떨어졌다.

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

포옛의 후임자 정정용 감독은 이영재를 반대로 기용하고 있다. 정 감독은 시즌 초반 이영재를 조커로 썼다. 좀처럼 선발 기회를 주지 않았다. 그런데 지난 9월 시작과 함께 포항, 강원, 서울, 광주, 대전, 제주전까지 6경기 연속으로 선발 출전시켰다. 이영재는 이 기간 동안 4도움을 기록했다. 특히 지난 18일 제주전서 2도움으로 팀의 3대2 승리에 큰 공을 세웠다. 세트피스에서 왼발킥으로 티아고와 김영빈의 헤더골을 어시스트했다. 전북은 이날 승리로 파이널A 진출을 확정하며 큰 고비를 넘겼다.

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정정용 감독은 "이영재가 달라졌다. 출전시간이 늘면서 폼도 좋아졌고 자신감이 생겼다. 또 무엇보다 수비를 잘 하기 시작했다. 수비 실력이 많이 늘었다"며 선발 출전의 배경을 설명했다. 전북은 최근 무승 행진이 길어지면서 중원에 공격 성향이 강한 이영재를 투입했고, 제주전에서 톡톡히 재미를 봤다.

대전하나시티즌전에 출전한 전북 현대 이영재(왼쪽) 사진제공=한국프로축구연맹

이영재는 "항상 개인적인 활약 보다 팀 승리를 제일 중요하게 생각했다. 제주전에선 팀 성적도 개인 성적도 둘다 좋았다"면서 "나도 주전 경쟁을 할 수 있다는 걸 보여줘서 좋았다. 선수로서 점점 더 발전하고 있다. 그라운드에서 좋은 선수라는 걸 보여줄 수 있어 요즘 동기부여가 된다"고 말했다. 그에게 시즌 7도움은 개인 커리어 타이 기록이다. 남은 경기에서 1도움만 추가하면 커리어 하이를 경신하게 된다. 이번 시즌 도움 선두는 이동경(울산)으로 12도움이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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