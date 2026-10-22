'기강 박살' 충격 폭로! "손흥민을 '7번', '그분'이라 불러"→대표팀 불화설 언급…한국서는 존중받지 못한 'EPL 레전드'

대한민국 국가대표 주장 손흥민. 연합뉴스

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 레전드, 그리고 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 한 시대를 대표하는 아이콘 중 하나였던 손흥민이 국가대표팀에서만큼은 존중받지 못하는 모습이다. 최근 국가대표 관련한 논란이 연달아 터져 나오면서 곤욕을 치르고 있다. 국정감사에서도 대표팀의 불화설과 팀워크 등에 대한 이야기가 주를 이뤘다.

사진=스퍼스 익스프레스

국민의힘 정연욱 의원은 21일 열린 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 한국 축구대표팀의 불화설에 대해 언급했다.

정 의원은 회장 직무 대행으로 나온 이용수 대한축구협회(KFA) 부회장에게 "최근 국가대표 선수들 사이에서 손흥민 선수를 이름이 아닌 '7번', '그분'이라고 부른다는 데 알고 있나"고 질문했다. 이에 대해 이 부회장은 "손흥민 선수"라고 답했다. 이어 정 의원은 "단순한 별명인지 이름을 직접 거론하기조차 껄끄러울 만큼 선수들 내부 팀워크가 불편해진 건지 여러 가지 의문이 든다"고 우려했다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

한국 대표팀은 지난달 24일부터 이달 6일까지 치러진 A매치 4연전 이후 홍역을 치르고 있다. 로베르토 모레노 신임 대표팀 감독 부임으로 축제가 됐어야할 경기들이었다. 그만큼 우리 대표팀이 해볼 만한 라인업이기도 했다. 그러나 한국은 우루과이에게 1대4로 대패했고, 약체로 평가받는 베네수엘라에게는 0대0으로 비기는 무기력한 모습을 보였다. 결과뿐 아니라 경기력도 답답한 모습을 보이면서 팬들마저 등을 돌렸다.

특히 베네수엘라전 이후 국가대표팀 수비수 김민재의 행동이 대표팀 불화의 시발점이 됐다.

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김민재는 인터뷰에서 "우선 팀이 하나로 뭉치는 게 가장 중요하고, 개인이 빛나기보다는 팀 전체가 하나가 돼서 뛰어야 결과를 가져올 수 있다고 생각한다"며 "팀 수준을 올릴 방법은 다 같이 그냥 머리 처박고 열심히 뛰어야 할 것 같다"고 말했다. 김민재가 대표팀에 큰 불만을 품고 있는 듯한 격한 표현을 사용한 것이다. 대표팀 일원 중 누군가를 겨냥한 발언이라는 추측이 나오기도 했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

2대0으로 이긴 우즈베키스탄전 이후에는 김민재와 황인범, 그리고 황희찬 등 1996년생들의 대표팀 은퇴설이 나오기까지 했다. 이후 팬들 사이에서는 대표팀 사이에 파벌이 존재하는 것이 아니냐며 불만의 목소리를 높였다. 이후 손흥민이 존중받지 못하고 있으며, 대표팀 내에서 왕따를 당하고 있다는 주장까지 제기된 바 있다. 이후 훈련 중 손흥민이 소외된 것처럼 의도된 사회관계망서비스(SNS) 영상들이 쏟아져 나오면서 팬들을 혼란스럽게 했다.

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대표팀은 내년 1월 열리는 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵을 앞두고 하나로 똘똘 뭉쳐야 하는 시기에 있다. 지금의 내홍을 하루빨리 마무리 짓고, 선수단의 체계 정립과 재정비가 필요해 보인다. 아시안컵에서 팀이 단합되지 못하고, 또다시 무기력한 모습을 보인다면 대표팀 불화설에 또다시 불을 지필 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com