[오피셜]발롱도르 후보 '십자인대 파열' 시즌 아웃 대충격…"며칠 내 수술 예정"→PSG 우승 '적신호'

사진=중계영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 전 소속팀 파리생제르망(PSG)에게 안타까운 소식이 전해졌다. 핵심 공격수 흐비차 크바라츠헬리아가 전방십자인대(ACL) 파열 부상을 당하면서 사실상 시즌 아웃됐다.

PSG는 21일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '이날 바르셀로나와의 경기에서 오른쪽 무릎 전방십자인대 파열 부상을 당한 크바라츠헬리아는 며칠 내로 수술을 받을 예정이다'고 밝혔다.

사진=칼쉬 스포츠

PSG는 바르셀로나와의 중요한 UEFA 챔피언스리그 일전에서 4골을 터뜨리면서 4대2 승리를 거뒀다. 짜릿한 승리 뒤에는 크바라츠헬리아의 심각한 부상이 존재했다. 그는 해당 경기 도중 상대 선수 사비 에스파르와 강하게 충돌했다. 크바라츠헬리아는 충돌 직후 무릎을 붙잡고 상당히 고통스러워했다. 발을 땅에 딛지 못할 정도로 통증이 심해 부축을 받으면서 경기장을 빠져나와야 했다. 경기 후 그의 측근들은 무릎 전방십자인대 파열 부상을 우려했고, 정밀 검사 결과 우려는 현실이 됐다. PSG는 물론 축구팬들 전체가 우려했던 최악의 상황이 벌어진 것이다. 수술 후에도 회복속도가 더딘 전방십자인대 부상인 만큼 크바라츠헬리아는 올 시즌 남은 경기 전부를 날릴 가능성이 크다. UEFA 챔피언스리그와 리그1 모두에서 우승컵을 들어야 하는 PSG에게는 엄청난 타격이다.

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사진=PSG

크바라츠헬리아는 발롱도르 수상 유력 후보 가운데 한 명이라는 점에서 더 큰 충격을 주고 있다. 2026 발롱도르 수상자 시상식은 오는 27일 열릴 예정이다. 크바라츠헬리아는 수술을 마친 상태로 시상식을 지켜봐야하는 씁쓸한 현실에 놓였다.

PSG는 크바라츠헬리아의 공백을 메우기 위해 다양한 공격수의 활용 방안을 고민하고 있다. 여름 이적시장에서 페란 토레스와 마그네스 아클리우슈, 미카 고츠를 영입하며 공격진에 다양한 선택지를 확보한 것이 그나마 위안이다. 현재 PSG는 리그에서 정상 자리를 탈환하지 못하고 있다. 리옹에게 득실차에서 밀려 2위를 기록 중이다. 크바라츠헬리아를 잃으면서 전력 약화가 분명해진 PSG가 빡빡한 일정 속에서 여러 대회 우승 트로피를 들어올릴 수 있을지 기대를 모은다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com