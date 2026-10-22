'예고된 충격, 이탈리아 대참사' '노답' 맨체스터 유나이티드 '또 무너졌다', 파스 2골-1도움 '원맨쇼' 코모에 1-4 대패..'캐릭은 돌파구 없다'

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Mason Mount looks dejected after Como's Jacobo Ramon scores their fourth goal REUTERS/Alessandro Garofalo

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 General view of a big screen displaying the scoreline inside the stadium REUTERS/Alessandro Garofalo

Como's Argentine midfielder #10 Nicolas Paz (C) celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]최악의 부진이다. EPL 맨체스터 유나이티드가 최근 7경기 연속으로 승리하지 못했다. 이탈리아 코모 원정에서 무려 4실점하며 대패했다. 마이클 캐릭 감독의 경질이 임박하는 분위기다. 이대로는 불가능하다는 목소리가 높아졌다. 코모는 홈에서 환상적인 경기를 펼쳤다.

코모가 22일(한국시각) 이탈리아 코모 스타디오 주세페 시니갈리아에서 벌어진 맨유와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 홈 경기서 4대1 대승했다. 반면 맨유는 지난 주중 아틀레티코 마드리드에 0대2로 완패한 데 이어 코모에도 또 졌다.

맨유는 두 경기 연속으로 경기 시작 2분 만에 선제골을 얻어맞았다. 루카스 다 쿠냐의 패스를 받은 니코 파스가 박스 바로 안쪽에서 먼 구석을 향해 환상적인 감아차기슛으로 골망을 흔들었다.

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기선을 제압한 코모는 계속 공격의 고삐를 조였다. 하지만 전반에 추가골을 나오지 않았다. 맨유는 고전을 이어갔다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Youri Tielemans looks dejected after Como's Jacobo Ramon scores their fourth goal REUTERS/Alessandro Garofalo

전반 종료 직전, 마테우스 쿠냐가 원거리에서 시도한 과감한 슈팅은 크로스바 위로 빗나갔다.

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후반전에 총 4골이 터졌다. 세스크 파브레가스 감독의 코모는 후반 시작과 함께 기세를 올렸고 4분 만에 추가골을 터뜨렸다. 이번에는 파스가 도움을 기록했다. 두비카스에게 영리한 스루패스를 찔러넣었고, 두비카스는 맨유 수문장 라멘스를 넘어 구석으로 밀어넣었다.

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파스는 불과 8분 뒤에 세 번째 골을 뽑았다. 교체 투입된 카를로스 발레바의 실수를 틈타 질주한 뒤 골문 구석으로 차넣었다. 0-3으로 끌려간 맨유는 이렇다할 반격을 하지 못했다. 아마드 디알

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

로와 브라이언 음베모의 중거리슛은 골과 거리가 멀었다.

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코모는 후반 31분, 카이키의 정교한 크로스를 야코보 라몬이 헤더로 마무리해 4-0으로 크게 달아났다. 맨유의 추격의지를 완전히 꺾어버렸다.

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Como's Spanish head coach Cesc Fabregas celebrates after winning the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

맨유는 승부가 기운 후반 추가시간 1분, 요슈아 지르크지가 한골을 만회하는데 그쳤다. 맨유는 챔피언스리그에서 1승 후 2패를 당했다. 맨유는 최근 7경기에서 3무4패로 부진을 이어갔다.

맨유는 오는 주말인 25일 올드 트래포드에서 본머스와 리그 홈 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com