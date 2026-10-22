'대충격, 이건 팀이 아니다' 코모 원정 1-4 대패 후 주장과 감독이 서로 공개 비판, 브루노 페르난데스 "감독 전술 이상하다"→캐릭 "선수가 움직이지 않았다" 반박

Manchester United's English coach Michael Carrick reacts prior to the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes reacts REUTERS/Alessandro Garofalo

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 대혼란 속으로 빠져들고 있다. 이탈리아 코모 원정에서 졸전 끝에 대패를 당했고, 이에 주장 브루노 페르난데스가 마이클 캐릭 감독의 전술을 공개 비판했고, 감독이 이에 응답하는 일까지 벌어졌다.

맨유는 22일(한국시각) 코모와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기서 1대4로 와르르 무너졌다. 이번 충격적인 완패로 맨유는 최근 7경기서 3무4패로 무승 행진을 이어갔다. 코모는 니코 파스가 2골-1도움으로 원맨쇼를 펼치며 맨유를 홈에서 침몰시켰다. 맨유는 0-4로 끌려갔고, 후반 추가시간 지르크지가 한골을 만회하는 데 그쳤다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

맨유는 완패 이후 인터뷰 과정에서 선수와 감독이 충돌하는 분위기를 연출했다. 주장 브루노 페르난데스가 인터뷰에서 팀의 '용기'에 의문을 제기했다.그는 TNT스포츠와의 인터뷰에서 팀의 부진한 출발에 분명한 좌절감을 나타냈으며, 접근 방식에 대해 의문을 달았다. 페르난데스는 "처음 있는 일이 아니다. 우리는 잘못된 출발을 했고 상대는 너무 일찍 골을 넣었다. 공에 대한 압박도 별로 없었고, 공을 가졌을 때의 좋은 움직임도 없었으며, 우리 뜻대로 풀린 것이 많지 않았다"라며 "일찍 실점하면 패배감에 젖은 기분으로 경기에 임하게 되고, 용기를 내어 공을 소유하고 뭔가를 만들어내려 노력하며 그 상황에서 벗어나기가 어려워진다. 우리가 그렇게 하지 못한다면 이 상황을 벗어나기가 매우 어려울 것"이라고 말했다.

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또 그는 "맨투맨 압박을 하지 않고 때로는 뒤쪽 공간을 비워둔 채 공을 차단하려 기다리는 것은 코칭스태프의 결정이지만, 이런 팀들에게 공간을 주면 그들은 자신감을 얻게 된다"고 캐릭 감독의 게임 플랜을 비판했다.

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

페르난데스는 '캐릭 감독이 전술을 잘못 짠 걸 말하는 것이냐'는 질문 "그건 제가 아니라 감독과 코칭스태프가 판단할 문제다. 때로는 압박 속에서도 더 용감해져야 하고, 높은 위치에서 압박해 상대를 불편하게 만드는 위험을 감수해야 한다"면서 "상대를 보면 알겠지만, 상대 센터백이 내 진영까지 넘어와 마크했다. 우리는 한 팀으로서 그것을 해야 했지만 그러지 못했다. 중앙을 통해 짧은 연계로 플레이하는 팀에게 너무 많은 시간과 공간을 주면 측면에서 상처를 입을 수 있다"고 비판했다.

Manchester United's English coach Michael Carrick looks on prior to the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

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캐릭 감독은 페르난데스의 명백한 비판에 대답했다. 캐릭 감독은 이번 시즌 총 2승 만을 거두고 있으며 경질 압박을 받고 있다. 캐릭 감독은 "우리는 실제로 후반전에 반쯤 맨투맨 압박을 시도했고, 그 상황에서 실점했다"면서 "당신이 어떤 시스템으로 경기하든, 어떤 전술을 쓰든, 달리지 않고, 앞으로 달리지 않고, 뒤로 복귀하여 달리지 않는다면 승리할 수 없다"고 말했다. 캐릭 감독은 자신의 전술 보다 선수들이 주문대로 움직이지 않았다는 걸 말한 것이다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after being substituted REUTERS/Alessandro Garofalo

캐릭 감독은 이번 패배 이후 팬들에게 사과했다. 그는 "우리는 이길 수도 있고 질 수도 있지만, 오늘 밤 우리가 경기에 임한 방식은 어떤 면에서는 받아들일 수 없는 수준이었다"면서 "솔직히 말해서 단지 실점 때문만은 아니었다. 때때로 우리가 보여준 모습과 방식, 그리고 경기에 임한 자세 때문이었다. 가장 보기 힘든 부분이었다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com