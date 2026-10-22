'또 다친거야' 라이스 동점골→뮌헨과 2-2로 비긴 아스널 아르테타 감독 '웃지 못했다', 사카 10분 만에 근육 부상 아웃→날카로운 통증 심상치 않다

Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal - Allianz Arena, Munich, Germany - October 21, 2026 Arsenal's Bukayo Saka receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Kai Pfaffenbach

epa13320689 Bukayo Saka of Arsenal is replaced injured during the UEFA Champions League league phase match FC Bayern Munich against Arsenal FC, in Munich, Germany, 21 October 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

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[스포츠조선 노주환 기자]"날카로운 통증을 느끼며 경기장을 나갔다."

아스널 미켈 아르테타 감독이 22일(한국시각) 바이에른 뮌헨(독일)과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기서 난타전 끝에 2대2로 비긴 후 주전 윙어 부카요 사카의 부상에 대해 걱정했다.

사카는 이날 선발 출전한 후 경기 시작 10분에 조기 교체됐다. 만 25세의 사카는 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 경기서 근육 부상으로 보이는 통증으로 접촉 없이 넘어진 뒤 그라운드를 빠져나왔다. 아르테타 감독은 대신 급하게 에베레치 에제를 투입했다.

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에제는 교체 투입 후 15분 만에 아스널의 선제골을 터뜨렸다.

Arsenal's English midfielder #07 Bukayo Saka receives medical attention after sustaining an injury during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Arsenal FC in Munich, southern Germany on October 21, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

아르테타 감독은 경기 후 TNT 스포츠와의 인터뷰에서 팀의 경기력을 칭찬했고, 사카의 상태에 대해 말했다.

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그는 "오늘 경기는 우리가 보여준 가장 높은 수준의 경기 중 하나였다. 서로를 압박하고, 공격하고, 플레이하기를 원했던 두 팀의 경기였다"면서 "우리는 경기를 믿을 수 없을 정도로 잘 시작했고, 매우 압도적이었다. 하지만 사카 없이 적응해야 했다. 후반전에는 경기가 다소 팽팽해졌고 상대가 골을 넣었지만, 우리는 반격에 성공했다. 우리는 골을 넣었고 승리할 기회도 있었다. 수준 높은 경기였다"고 말했다.

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epa13320656 Head coach Mikel Arteta of Arsenal reacts during the UEFA Champions League league phase match FC Bayern Munich against Arsenal FC, in Munich, Germany, 21 October 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

아스널은 에제 선제골 이후 10분 만에 상대 알폰소 데이비스에게 동점골(1-1)을 허용했다. 후반전에도 한골씩 주고 받았다. 한국 국가대표 센터백 김민재(뮌헨)은 선발 출전했다가 후반 시작과 함께 요나탄 타로 교체됐다. 뮌헨은 후반 16분 해리 케인이 PK골로 리드를 잡았고, 아스널은 후반 37분 데클란 라이스가 동점골(2-2)을 터트려 패배를 모면했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal - Allianz Arena, Munich, Germany - October 21, 2026 Arsenal's Declan Rice celebrates scoring their second goal REUTERS/Angelika Warmuth

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아르테타 감독은 사카의 부상에 대해 "의료진이 걱정하고 있다. 날카로운 통증을 느끼며 경기장을 나가야 하는 선수가 있다는 것은 결코 좋은 소식이 아니다. 경과를 지켜봐야 한다"고 말했다.

아스널의 다음 일정은 오는 24일 런던 홈에서 에버턴과 리그 경기를 갖는다. 뮌헨은 오는 26일 프라이부르크와 분데스리가 원정 경기를 앞두고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com