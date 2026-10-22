'3경기 연속 선발+평점 6.2점' 김민재, 45분 만에 교체는 결국 부상 때문...'케인, UCL 10경기 연속골' 바이에른, 아스널과 2-2 무승부

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[스포츠조선 박찬준 기자]독일 챔피언과 잉글랜드 챔피언의 맞대결은 무승부로 끝이 났다. 선발로 나선 김민재는 45분만을 소화했다.

바이에른 뮌헨은 22일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 아스널과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3차전에서 2대2 무승부를 거뒀다. 1승2무를 기록한 바이에른은 승점 5점으로 14위에 머물렀고, 2승1무로 승점 7점을 얻은 아스널은 7위에 자리했다.

김민재는 이날 다요 우파메카노와 함께 중앙을 지켰다. 지난 비킹과의 유럽챔피언스리그 경기를 시작으로 3경기 연속 선발 출전이었다. 비킹전에서 다소 아쉬운 플레이로 혹평을 받은 김민재는 지난 주말 라이프치히와의 리그 경기에서 최고의 활약을 펼치며, 다시 분위기를 바꿔 놓았다. 빈센트 콤파니 감독은 다시 김민재에게 기회를 줬다. 팀내 입지가 눈에 띄게 올라왔음을 보여주는 대목이다.

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김민재는 이날 전반전만 뛰었다. 특유의 뛰어나가는 수비는 여전했다. 제로톱 성향의 카이 하베르츠가 후방으로 나려가면, 김민재가 올라가 견제했다. 김민재는 이날 1대1로 수비할 상황이 많지 않았다. 김민재는 이날 수비적 행동을 단 1차례 밖에 기록하지 못했다. 무난한 플레이를 펼치던 중 후반 시작과 함께 요나탄 타와 교체아웃됐다.

경기 후 이유가 공개됐다. 부상 때문이었다. 독일 현지 매체 보도에 따르면 콤파니 감독은 김민재와 루이스 디아스의 부상에 대해 언급했다. 디아스는 후반 23분 출전했으나 근육에 이상을 느껴 후반 45분 다시 교체돼 경기를 마쳤다. 콤파니 감독은 "둘 다 비슷한 시간이 걸리기를 바란다. 오래 걸리지 않을 것이다. 일주일도 걸리지 않을 수 있다"고 밝혔다. 이어 "정밀검사가 더 필요하지만 매우 심각한 부상은 아니라고 생각한다"고 덧붙였다. 김민재의 정확한 부상 부위와 손상 정도는 아직 공개되지 않았다. 추가 검사 결과에 따라 복귀 시점이 결정될 전망이다.

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김민재는 이날 28번의 터치를 하며, 81%의 패스 성공률을 기록했다. 공격 지역 패스는 4번을, 롱패스도 2번을 성공시켰다. 걷어내기는 1번, 볼회수는 2번을 기록했다. 풋몹은 평점으로 6.2점을 매겼다.

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바이에른은 이날 마이클 올리세가 직전 경기 퇴장, 요주아 키미히가 가족상으로 결장하며 전력 누수가 있었다. 디아스도 벤치에서 출발했다. 알폰소 데이비스가 왼쪽 윙으로 경기에 나서는 등 변칙을 택했다. 아스널 역시 부카요 사카가 전반 10분만에 부상으로 교체 아웃되는 변수가 있었다. 에베레치 에제가 대신 투입됐다.

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전반 25분 아스널이 선제골을 넣었다. 마르틴 외데고르의 롱패스를 받은 에제가 수비 배후를 파고들었고, 왼발 슈팅을 성공시켰다. 바이에른도 만만치 않았다. 35분 해리 케인이 중앙선 위에서 날카로운 패스를 찔렀다. 전속력으로 파고들던 데이비스에게 기가막히게 연결됐고, 데이비스가 오른발 슈팅으로 득점했다.

후반 시작과 함께 브루누 기마랑이스의 결정적인 헤더가 골키퍼 선방에 막혔다. 이어 바이에른은 이스마엘 사이바리의 왼발 슈팅으로 응수했다.

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후반 16분 바이에른이 다시 앞서나갈 기회를 잡았다. 세르쥬 그나브리의 패스를 받은 콘라트 라이머가 컷백을 시도했고, 케인이 오른발 슈팅을 날렸다. 유리엔 팀버의 손에 맞으면서 핸드볼이 선언됐다. 키커로 나선 케인이 완벽한 킥으로 성공시켰다. 케인은 유럽챔피언스리그 10경기 연속골 기록을 이어갔다.

바이에른은 사이바리, 그나브리 대신 디아스, 레나르트 카를을, 아스널은 하베르츠와 기마랑이스를 빼고 빅토르 요케레스와 마일스 루이스스켈리를 투입했다.

아스널이 결국 동점골을 넣었다. 데클란 라이스의 순간적인 움직임이 골을 만들었다. 요케레스가 내준 볼을 라이스가 날카로운 슈팅으로 마무리했다. 양 팀은 미켈 메리노, 사포코 은디아예 등을 투입하는 총력전을 펼쳤지만, 결국 경기는 2대2로 끝이 났다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com