'이게 팀이야!' 시즌 최악의 참패, 브루노 페르난데스 분노 폭발…캐릭 전술 저격 논란 "그건 감독님과 코칭스태프가 판단할 문제"

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after being substituted REUTERS/Alessandro Garofalo

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[스포츠조선 김가을 기자]브루노 페르난데스(맨유)가 분노했다.

마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨유는 22일(이하 한국시각) 이탈리아 롬바르디아주 코모의 스타디오 주세페 시니갈리아에서 열린 코모(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 1대4로 완패했다. 맨유는 경기 시작 2분 만에 니코 파스에게 실점했다. 후반엔 아나스타시오스 두비카스, 파스, 하코보 라몬에게 연달아 골을 내주며 0-4로 끌려갔다. 경기 종료 직전 조슈아 지르크제이의 득점으로 위안을 삼아야 했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes reacts REUTERS/Alessandro Garofalo

영국 언론 '더선'은 '맨유가 시즌 최악의 굴욕적인 패배를 기록했다. 페르난데스가 캐릭 감독의 전술을 강도 높게 비판했다. 페르난데스는 교체돼 벤치로 물러날 때 고개를 저으며 분노를 감추지 못하는 모습이 포착됐다. 캐릭 감독은 자신의 입지를 지키기 절박한 상황에 놓이게 됐다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 페르난데스는 경기 뒤 'TNT스포츠'와의 인터뷰에서 "코칭스태프는 맨투맨 압박을 하지 않고, 때로는 뒷공간을 내주면서 상대가 공을 가지고 나올 때까지 기다리는 전략을 택했다. 하지만 이런 팀들을 상대로 공간을 내주면, 그들은 오히려 자신감을 얻게된다"고 말했다. 그는 '캐릭 감독의 전술이 잘못된 것 아니냐'는 질문엔 "그건 내가 판단할 문제가 아니다. 감독님과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박 상황에서 더 용기를 내야한다. 위험을 감수하더라도 높은 위치에서 압박을 가해 상대를 불편하게 만들어야 한다"고 덧붙였다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

한편, 캐릭 감독은 "팀 전체와 경기력에 대한 책임은 100% 나에게 있다. 모든 책임은 나에게 귀결된다. 나는 이를 온전히 받아들인다. 전적으로 인정한다. 하지만 이 클럽을 오랫동안 응원해 온 팬의 입장에서 볼 때, 이번과 같은 경기력은 도저히 용납할 수 없는 수준"이라고 했다.

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맨유는 25일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 본머스와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기를 치른다. 맨유는 앞선 7경기에서 1승4무2패(승점 7)를 기록했다. 20개 팀 가운데 13위에 위치했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com