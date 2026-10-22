[오피셜]'3연패 도전' PSG 초비상! '에이스' 흐비차, 무릎 전방십자인대 파열 '며칠 내 수술+사실상 시즌 아웃'...'절친' 이강인도 SNS서 쾌유 기원

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[스포츠조선 박찬준 기자]유럽챔피언스리그 3연패에 도전하는 파리생제르맹에 초비상이 걸렸다.

'에이스' 흐비차 크바라츠헬리아가 오른쪽 전방 십자인대가 파열되는 중상을 입었다. PSG는 21일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '크바라츠헬리아가 바르셀로나와 경기에서 오른쪽 무릎 전방 십자인대 파열 부상을 당했다. 며칠 내에 수술을 받을 예정'이라고 공식 발표했다.

PSG는 같은 날 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3차전에서 4대2 승리를 거뒀다. PSG는 3연승으로 리그 페이즈 선두로 뛰어올랐다.

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최근 11연승이라는 놀라운 기세를 달리던 바르셀로나를 상대로 PSG는 디펜딩챔피언의 위용을 제대로 보여줬다. 특유의 에너지 레벨과 화끈한 공격축구로 바르셀로나를 압도했다.

하지만 상처뿐인 승리였다. 크바라츠헬리아가 부상으로 쓰러졌다. 후반 12분 사비 에스파르트와 경합 과정에서 오른 무릎에 큰 충격을 받았다. 의료진이 투입됐으나, 일어나지 못했다. 결국 부축을 받아 경기장을 빠져나왔다.

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결국 대형 부상이었다. PSG는 무릎 전방 십자인대 파열이라고 발표했다. 프랑스 언론은 복귀까지 6개월 이상이 소요될 것이라 전망했다. 사실상 시즌 아웃이다.

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크바라츠헬리아는 세계 최고의 선수 중 한 명이다. 디나모 트빌리시, 로코모티브 모스크바, 루빈 카잔 등에서 뛴 크바라츠헬리아는 2022~2023시즌 나폴리에서 맹활약을 펼치며 전세계의 주목을 받았다. 조지아의 마라도나라는 별명을 얻은 크바라츠헬리아는 14골-14도움을 기록하며 해당 시즌 이탈리아 세리에A MVP를 차지했다. 김민재와 함께 공수를 이끌며 나폴리의 우승을 이끌었다.

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빅클럽들의 러브콜을 한몸에 받던 크바라츠헬리아는 2025년 겨울이적시장을 통해 PSG 유니폼을 입었다. 크바라츠헬리아는 PSG의 마지막 퍼즐이 됐다. 크바라츠헬리아가 가세한 PSG는 우스만 뎀벨레가 중앙 공격수로 확실히 자리매김하며, 더욱 파괴적인 공격진을 꾸렸다. PSG는 유럽챔피언스리그 2연패에 성공했다.

황인범, 김민재, 이강인과 함께 한솥밥을 먹을 정도로 한국 선수와 인연이 많았던 크바라츠헬리아는 아쉬운 부상으로 올 시즌을 마무리하게 됐다. 이강인도 전 소속팀 동료이자 절친의 안타까운 부상을 위로했다. 그는 자신의 SNS에 크바라츠헬리아의 자신을 올리며 기도, 하트, 조지아 국기 등의 이모티콘을 통해 응원을 전했다.

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PSG는 크바라츠헬리아 뿐만 아니라 뎀벨레, 마르퀴뇨스 등의 몸상태도 좋지 않아 선수단 운용에 어려움을 겪게 됐다. 당장 1월이적시장에서 움직임이 중요해졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com