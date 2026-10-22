"발롱도르, 그냥 해리 케인 줘라" 미친 어시스트+챔스 10경기 연속골 '올라운더'의 정석→콩파니 감독-팀 동료-상대팀 선수 하나같이 "최고의 선수" 극찬 세례

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[스포츠조선 윤진만 기자]해리 케인(바이에른 뮌헨)은 자신이 발롱도르의 유력한 수상 후보란 사실을 직접 실력으로 증명했다.

케인은 22일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 아스널과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기에서 1골 1도움을 올리는 원맨쇼를 펼쳤다.

팀이 전반 25분 에베레치 에제에게 선제실점해 0-1로 끌려가던 35분, 환상적인 침투패스로 알폰소 데이비스의 동점골을 도왔다. 하프라인 부근에서 공을 잡은 케인은 단 한 번의 패스로 상대 수비벽을 허물었고, 데이비스가 달려나온 아스널 골키퍼 다비드 라야를 피해 오른발로 골망을 갈랐다. 적장인 미켈 아르테타 아스널 감독이 "케인은 존재하지도 않는 공간으로 30m짜리 패스를 찔러넣는다"라고 평가한 그대로다. 케인은 전 소속팀인 토트넘 시절부터 선보인 '올라운더'로서의 능력을 유감없이 발휘했다. 페널티 박스 안에서도 끊임없이 위협적인 존재감을 드러냈다. 옛 동료 손흥민이 누구보다 잘 알고 있는 능력이다.

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이날 부친상으로 결장한 요주아 키미히를 대신해 알렉산다르 파블로비치와 중원에서 호흡을 맞춘 톰 비쇼프는 "그 패스는 정말 대단했다. 말도 안 될 정도였다"라고 혀를 내둘렀다.

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케인은 후반 16분 상대 핸드볼 반칙으로 얻어낸 페널티킥 찬스에서 침착하게 역전골을 넣으며 기어이 UCL 10경기 연속골을 작성했다. 케인의 UCL 연속 득점은 지난 1월 위니옹 생질루아즈전부터 시작됐다. 이로써 크리스티아누 호날두가 보유한 11경기 연속골을 1골차로 바짝 추격했다.

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이날 경기 최우수선수상도 케인에게 돌아갔다. 뮌헨 핵심 센터백 김민재는 이날 선발 출전해 하프타임에 요나탄 타와 교체될 때까지 45분간 그라운드를 누볐다. 콩파니 감독은 김민재가 가벼운 부상을 입었으며 결장 기간이 길지 않을 것이라고 말했다.

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뮌헨은 비록 후반 37분 데클란 라이스에게 동점골을 내주며 2대2로 비겼지만, 케인의 활약만큼은 찬사를 받기에 부족함이 없었다. 뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 "오늘 여러분도 케인의 모든 능력을 직접 확인하셨을 거다. 그는 팀을 위해 뛰는 방식을 통해 발롱도르를 수상할 자격을 스스로 증명했다. 우리 모두 그가 수상하기를 바라고 있다"라고 말했다.

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2025~2026시즌 클럽과 국가대표팀을 합쳐 73골을 폭격한 케인은 27일 영국 런던에 열리는 발롱도르 어워즈와 관련된 질문에 "지난시즌 환상적인 활약을 펼쳤고, 그 점을 매우 뿌듯하게 생각한다. 발롱도르를 수상한다면 정말 멋진 일일 거다. 하지만 (투표가 이미 끝난)지금 내가 할 수 있는 건 아무것도 없다. 그저 시상식날 저녁을 기다리며 어떤 결과가 나올지 지켜볼 뿐"이라고 말했다.

이날 케인의 팀을 상대한 잉글랜드 대표팀 동료 라이스는 "마음 속 발롱도르는 이미 케인"이라며 "같은 팀에서 뛰면 그가 얼마나 대단한 선수인지를 알 수 있고, 상대팀에서 뛰면 그가 얼마나 까다로운 선수인지를 깨닫게 된다"라고 말했다.

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서른셋인 케인은 올 시즌 컵대회 포함 11경기에서 10골 7도움을 기록 중이다. 첫 발롱도르 수상을 두고 한참 어린 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나) 등과 경쟁한다. 음바페도 같은 날 라이프치히(4대1 승)전에서 시즌 12호골(12셩기)을 작성했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com