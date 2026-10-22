'그냥 한 경기 버려!' 韓 역사상 이런 선수 있었나…'부상 우려' 이강인 각별한 관리 '가장 강력한 옵션 포기→특별 주의 기울일 예정'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

epa13298356 Atletico Madrid's player Kang-in Lee takes part in a training session at Majadahonda sports city in Madrid, Spain, 12 October 2026. Atletico Madrid will face Manchester United in a UEFA Champions League soccer match on 13 October 2026. EPA/SERGIO PEREZ

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인)의 극진한 보살핌을 받고 있다.

스페인 언론 '마르카'는 21일(이하 한국시각) '이강인이 각별한 관리 속 회복 중이다. 구단은 이후의 일정까지 고려해 그의 몸 상태를 신중하게 관리하고 있다'고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 21일 독일 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트(독일)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 1대1로 비겼다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in lines up before the match REUTERS/Violeta Santos Moura

'에이스' 이강인은 이날 출전 명단에는 이름을 올렸지만, 벤치에서 경기를 시작했다. 그는 경기가 끝날 때까지 그라운드를 밟지 못해 물음표를 남겼다. 이유가 있었다. 스페인 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 개인 계정을 통해 '이강인은 대퇴사두근 타박상으로 가벼운 불편함을 느꼈다. 무리하지 않았다. 예방 차원에서 몸도 풀지 않았다. 시즌은 길다. 부상 등을 방지하기 위해 선수들의 체력을 관리해야 한다는 점은 분명하다'고 전했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

'마르카'는 '이강인은 에스파뇰전(17일) 이후 지속된 대퇴사두근 불편함으로 수투트가르트와의 경기에 나서지 못했다. 이강인은 시메오네 감독의 신임을 받아온 선수였음에도 이날 경기에선 워밍업조차 하지 않았다. 장기 부상으로 이어질 상황은 아니덛라도 각별한 주의가 필요했다. 시메오네 감독은 가장 강력한 공격 옵션 중 하나를 포기해야 하는 상황임에도 신중함을 택했다. 에스파뇰전 이후 이강인이 겪던 근육 과부하 증상이 완전히 가라앉지 않았기 때문'이라고 했다.

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이 매체는 '이러한 신중한 접근은 더 큰 부상을 방지하기 위함이다. 앞으로 바이에른 뮌헨(독일·11월 4일)-FC바르셀로나(스페인·9일)와 5일 간격으로 중요한 일정을 치른다. UCL과 스페인 프리메라리가 선두권 경쟁을 좌우할 이 중요한 시기에 이강인이 핵심적인 역할을 해줘야 한다는 것을 시메오네 감독은 잘 알고 있다. 15~20일간 전력에서 이탈할 위험을 감수하기보다는, 한 경기를 쉬어가는 편이 낫다는 판단이다. 구단은 다시 한번 이강인의 몸 상태를 면밀히 점검할 예정이다. 추가 결장으로 이어지지 않도록, 훈련량을 면밀히 살피고 맞춤형 계획을 적용하는 등 각별히 주의를 기울일 예정'이라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com