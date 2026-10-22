이강인 굿바이, 다시 만날 일 없는 레전드...솔직 고백 "아틀레티코서 내 시간 끝났다"

사진캡쳐=아페리

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드의 레전드 수비수 호세 히메네스가 친정팀으로 돌아가지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

스페인 현지 보도에 따르면 히메네스는 21일(한국시각) 인터뷰에서 "진실을 말하자면, 아틀레티코에서의 내 시간은 이미 끝났다. 내가 팀을 떠난 순간부터 분명해졌고, 모두가 알다시피 아틀레티코는 이제 나에게 지난 장일 뿐"이라고 말했다.

히메네스는 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코를 떠나서 데포르티보로 임대를 떠났다. 현재 신분을 두고는 "물론 서류상으로는 여전히 임대 상태이지만, 사람들도 내가 그 구단으로 돌아가지 않을 것이라는 점을 대략은 알고 있다. 내가 돌아가기 싫어서라거나 그런 이유 때문이 아니라, 단순히 상황적인 현실이 그렇기 때문이다"라고 설명했다. 구단과의 갈등이 아니라 상황에 따른 결정이라는 점을 강조한 것이다.

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작별을 앞둔 마음에는 애틋함이 묻어났다. 히메네스는 "당연히 그곳에 다시 갈 때마다 평생 가슴에 남을 추억들이 떠오를 것이다. 그 기억들은 결코 희미해지지 않을 것이다"라고 털어놨다. 2013년 아틀레티코 유니폼을 입은 이후 핵심 수비수로 오랜 시간 팀을 지켜 온 레전드다운 담담한 작별 인사였다.

한국 팬들에게도 히메네스는 낯설지 않은 이름이다. 올여름 파리 생제르맹에서 아틀레티코로 이적한 이강인을 가장 가까이에서 챙겨준 선수이기 때문이다. 아틀레티코는 지난 7월 이강인 영입을 공식 발표했다. 이강인은 병역 특례 행정 절차 때문에 선수단에 늦게 합류했지만, 2026~2027시즌 라리가 개막전에서 곧바로 존재감을 드러냈다.

EPA연합뉴스

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이강인은 지난 8월 말라가와의 라리가 1라운드 홈경기에서 0-0으로 치열하던 후반 12분 교체 투입됐다. 이어 후반 25분 상대 수비를 속인 뒤 왼발 감아차기 슈팅으로 데뷔골을 터뜨렸고, 아틀레티코는 2대0으로 승리했다.

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골을 넣은 이강인이 가장 먼저 달려간 곳은 벤치에 있던 히메네스였다. 이강인은 경기 후 "벤치에 있을 때 히메네스가 나에게 '네가 들어가면 골을 넣을 거야'라고 예언하며 힘을 불어넣어 줬다"며 "나를 끝까지 믿어준 동료들에게 감사하다"고 밝혔다. 히메네스의 예언이 현실이 된 순간이었다.

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이강인의 아틀레티코 첫 골을 벤치에서 누구보다 먼저 응원해 준 히메네스는 그렇게 새로운 동료의 곁에서 마지막 정을 나눴다. 구단의 전설로 남은 그는 이제 지난 장을 덮고 새로운 길을 향한다.