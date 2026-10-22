"아스널 출신답네" 추억의 박주영 동료, 日서 원더골로 건재 과시…韓 불운의 수비수는 J리그 선발 데뷔전

출처=요코하마 F.마리노스 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]과거 잉글랜드 명문 아스널에서 활약했던 일본 스타 미야이치 료(34·요코하마 F.마리노스)가 J리그 시즌 2호골을 폭발하며 건재를 과시했다.

전 일본 국가대표 윙어인 미야이치는 21일(한국시각) 일본 도쿄의 MUFG 스타디움에서 열리는 도쿄 베르디와의 2026~2027시즌 일본 J1리그 11라운드 홈 경기에서 선제골을 넣었다.

페널티 아크 부근에서 때린 왼발 대포알 중거리 슛이 상대 골키퍼 손에 맞고 골문 안으로 향했다. 슛을 쏘기 전 마크맨을 따도리는 움직임과 과감한 슈팅 시도, 슈팅 세기는 '어나더 클래스'였다.

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미야이치는 일본 한 고교팀에서 뛰던 2010년 아스널 유스팀에 입단해 큰 화제를 뿌린 특급 유망주 출신으로, 2011년부터 2015년까지 아스널 1군에 몸담았다. 비록 1군 레귤러로 뿌리내리지 못하고 5차례 임대 생활을 거쳐 2015년 팀을 떠났지만, 일본 선수의 잠재력을 잉글랜드에도 알린 선수 중 한 명이었다.

전 대한민국 스트라이커 박주영(은퇴)과도 짧은 시간 아스널에서 한솥밥을 먹었다.

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2015년 독일 장크트 파울리로 이적한 먀이이치는 6년 후 요코하마 입단으로 뒤늦게 일본 무대에 데뷔했다. 2025시즌과 2026년 백년구상 리그에서 36경기를 뛰어 골맛을 보지 못한 그는 올 시즌 10경기에서 벌써 2골을 넣으며 제2의 전성기를 구가하고 있다.

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하지만 미야이치의 골은 팀의 승리로 이어지진 않았다. 요코하마는 후반 5분 토노 다이야의 추가골로 2-0 리드를 잡았지만, 후반 28분 후지모토 칸야, 후반 추가시간 3분 야마다 고키에게 연속 실점하며 2대2로 비겼다.

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최근 3경기 연속 무승부 늪에 빠진 요코하마는 승점 17점으로 9위로 추락했다. 올 시즌 유일한 무승팀인 꼴찌 도쿄 베르디도 이기지 못하자, 홈 관중은 선수단을 향해 야유를 보냈다.

홍명보 감독이 최악의 일본 선수라고 칭했던 전 울산·전북 미드필더 아마노 준(요쿄하마)은 후반 19분 교체투입됐으나 다리 부상으로 14분만에 재교체됐다. 부상 정도가 심해 들것에 실려 경기장을 떠났다.

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지난 여름 도쿄 베르디에 입단한 한국 국가대표 출신 센터백 조유민은 이날 J리그 선발 데뷔전을 치렀다. 후반 27분 교체될 때까지 72분간 그라운드를 누볐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com