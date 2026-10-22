"모든 책임은 나에게 있다" 굴욕적 패배에 캐릭 감독 '양손 들고 사과'…'캡틴 브루노'까지 전술 비판→벼랑 끝에 놓인 맨유 감독직

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[스포츠조선 강우진 기자]마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독이 벼랑 끝에 섰다. UEFA 챔피언스리그 경기에서 코모에게 3점차 패배를 당하면서 감독직이 위태롭다.

영국 매체 '더선'은 22일(한국시각) '당황한 마이클 캐릭 감독이 코모에 굴욕적인 패배를 당한 뒤 분노한 맨유 팬들에게 사과하는 모습이 포착됐다'고 보도했다.

맨유는 이날 코모에게 1-4로 대패했다. 형편없는 경기력이 이어지자 팬들은 경기가 끝나기도 전에 경기장을 빠져나갔다. 캐릭 감독은 경기가 끝나고 원정 응원석을 향해 곧장 걸어갔다. 이후 그는 두 손을 들어 올리며 팬들에게 사과하는 모습을 보였다.

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맨유의 주장 브루노 페르난데스는 경기 후 인터뷰를 통해 캐릭 감독의 전술을 강하게 비판했다.

페르난데스는 "맨투맨 압박을 하지 않고, 때로는 후방에 공간을 남겨둔 채 상대가 공을 가지고 있을 때 기다리면서 공을 빼앗으려 한 것은 코칭스태프의 결정"이라며 "이런 팀들에게 공간을 내주면 자신감을 갖게 되는 경우가 있다"고 말했다.

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캐릭 감독이 전술적으로 잘못된 판단을 내렸느냐는 질문에 페르난데스는 "그건 감독과 코칭스태프가 살펴봐야 할 문제이지, 내가 판단할 일이 아니다"며 "압박을 받는 상황에서 때로는 더 과감해져야 한다. 높은 위치에서 압박을 시도하는 위험을 감수하고 상대를 불편하게 만들 수 있어야 한다"고 주장했다.

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맨유는 경기 시작 2분 만에 니코 파스에게 선제골을 허용했다. 후반전에는 상황이 더욱 악화됐다. 파스가 추가 골을 터뜨렸고, 타소스 두비카스와 하코보 라몬도 득점에 가세하며 맨유에 더 큰 굴욕을 안겼다. 맨유는 후반 추가시간 교체 투입된 조슈아 지르크지가 만회 골을 넣는 데 그쳤다.

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캐릭 감독은 맨유의 형편없는 경기력에 대한 책임이 자신에게 있다고 인정했다.

그는 "팀 전체와 경기력에 대해서는 내가 100% 책임을 지겠다"며 "모든 책임은 나에게 있고, 이를 전적으로 받아들인다"고 말했다. 이어 "오랫동안 맨유를 응원해 온 팬으로서 이런 경기력을 보는 것은 용납할 수 없는 일"이라며 "그 점은 분명히 말씀드리겠다"고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com