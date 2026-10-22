'충격' 두 얼굴의 호날두, 앞에선 "날 징계하라" 뒤에선 "난 발롱도로 5회 수상자" 경감에 안간힘…총 30회 팀 활동 불참 '안하무인' 정황도

사진=호날두 SNS 캡처

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[스포츠조선 윤진만 기자]'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 포르투갈 대표팀 훈련 캠프를 무단으로 이탈한 사건에 대한 징계를 줄이기 위해 노력했고, 결국 성공을 거뒀다.

호날두는 지난달 덴마크에서 열린 훈련 캠프를 떠난 후, 개인 소셜미디어를 통해 포르투갈축구협회가 판단하는 대로 '어떠한 정상참작의 여지도 없이' 징계가 내려져야 한다고 밝혔다. 자기 잘못을 뉘우치고, 더 강한 징계를 해달라고 요구하며 대중의 지지를 받았다.

하지만 호날두는 축구협회 징계위원회의 조사 과정에서 최근 몇 시즌 동안 징계 기록이 없었다는 점, 축구계에 기여해 온 공로 등을 근거로 징계 수위를 낮춰달라고 요청했다. 결국 호날두는 국가대표팀 30일 출전 정지와 255유로(약 38만원)의 벌금 처분을 받았다. 징계위원회의 판결문에는 호날두가 정상참작을 위해 제시한 세 가지 근거가 명시되어 있다. 올 시즌 포함 지난 세 시즌 동안 징계 기록이 없다는 점, 축구계에 대한 공로(스포츠적 업적 인정 포함), 사건의 사실관계를 밝히는 데 기여했다는 점이다.

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호날두는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 그동안 클럽에서 획득한 우승 기록과 국가대표팀에서의 성과(유로 2026, 네이션스리그 2회 우승)를 나열했다. 또한 발롱도르 5회 수상한 사실을 포함해 개인 수상 경력도 강조했다. 경기장 안에서의 성과 외에도, 국가 고위 관계자들로부터 받은 훈장과 표창 등을 언급했다.

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영국 '가디언' 보도에 따르면, 징계 결정권자들은 호날두의 업적과 국가에 대한 기여를 인정하여, 출전정지 기간과 벌금 액수를 절반으로 줄였다. 여기에 호날두가 자신의 행동에 책임을 인정한 점이 참작돼, 징계 수위는 다시 한번 절반으로 줄었다. '스카이스포츠'는 호날두가 알 나스르에서 벌금인 255유로를 벌기 위해선 단 39초만 뛰면 된다고 전했다.

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호날두의 출전 정지 기간은 국가대표팀 경기가 없는 시기에 적용될 예정이다. 사실상 호날두에게 어떠한 영향도 미치지 않을 징계가 내려진 셈. 호날두가 징계와 별개로 국가대표팀에 복귀할 의사가 있는지, 호르헤 헤수스 감독이 호날두를 다시 선발할지는 불분명하다.

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헤수스 감독은 덴마크전 사전 기자회견에서 호날두의 선발 제외 논란에 대해 자신이 팀을 통괄하고 있으며 선수 누구도 자신의 선수 선발 결정에 영향을 미칠 수 없다는 점을 재차 강조했다. 그 직후, 호날두는 축구협회에 차량을 요청해 코펜하겐 공항으로 이동했다. 그는 이동 중 페드로 프로엔사 축구협회장에게 전화를 걸어, 자신이 현재 팀에 머물 수 있는 적절한 심리 상태가 아니라고 밝혔다.

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징계위 판결문에는 "피고인(호날두)은 경기장 및 훈련 캠프를 떠나겠다는 의사에 대해 협회나 국가대표팀 관계자들에게 어떠한 통보도 하지 않았고, 사전에 정당한 이유를 제시하지도 않았다"라고 명시되어 있다. 또한 9월 30일부터 10월 4일까지 이동, 훈련, 식사 등 30회 이상 팀 활동에 불참한 것으로 나타났다.

포르투갈은 다음달 14일 포르투갈 브라가에서 덴마크와 A매치 경기를 치를 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com