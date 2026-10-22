[공식]"머리 숙여 사과드립니다" '선수단 내 폭행사건' 전남 드래곤즈 공식 사과, "음주·괴롭힘 사건 당사자 일벌백계 차원서 퇴단 조치"

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]전남 드래곤즈가 선수단 내 폭행 사건에 대해 공식 사과했다.

전남은 22일 공식 보도자료를 통해 "팬 여러분께 불미스러운 사안으로 심려를 끼쳐 드린 점 머리 숙여 사과드린다"라며 "최근 선수단 내에서 일부 선수의 음주와 선수간 괴롭힘이라는 불미스러운 일이 있었다. 이는 스포츠 정신을 망각하고 클린 클럽을 지향하는 구단의 운영 방침에 정면으로 배치되는 행위"라며 밝혔다.

구단은 사실관계 파악 후 일벌백계 차원에서 관련자를 즉각 퇴단 조치했다고 설명했다. 그러면서 "선수단 구성원간 상호 존중, 스포츠맨십 발휘 등 프로선수로서 책임감있게 행동해야 한다는 원칙을 다시 한번 분명히 하겠다. 아울러 유사한 사례가 재발하지 않도록 선수단 관리 및 인성 교육 체계를 한층 강화하고, 모범이 되는 구단으로 거듭나겠다. 이번 일로 팬 여러분께 큰 실망과 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"라고 강조했다.

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부산과의 K리그2 경기를 이틀 앞둔 지난 16일 전남 광양에 위치한 전남 클럽하우스에선 전남 선수 A가 같은 팀 소속 B를 음주 폭행하는 사건이 발생했다. 축구계 관계자에 따르면, 팀 핵심 선수인 가해자 A는 후배인 B를 상습적으로 폭행했다.

한국프로축구연맹은 지난 20일 전남 구단에 사실확인서를 요청했다. 이를 바탕으로 상벌위원회 회부 여부를 검토할 예정이다. 연맹 규정상 폭행 또는 폭행 치상 행위를 한 선수에겐 2경기 이상 10경기 이하의 출전정지와 500만원 이상의 제재금을 부과할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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