결국 세상에 공개된 '7번 선수', 키는 손흥민이 쥐고 있다

과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 박찬준 기자]21일 열린 국회 문화체육관광위원회 국정감사. 국민의힘 정연욱 의원은 증인으로 나온 이용수 직무대행에게 축구 국가대표팀 문제에 대해 질의했다. 정 의원이 "최근 국가대표 선수들 사이에서 7번이라고 부른다는 게 누군지 아느냐. 선수 이름을 부르지 않고"라고 묻자 이 대행은 "손흥민 선수"라고 답했다. 축구계의 공공연한 비밀이었던 '7번 선수'가 세상에 공개된 순간이었다.

'7번 선수'는 대표팀 내 손흥민의 입지를 보여주는 상징적인 단어다. 단순히 일부 선수들만의, 인간 관계 호불호의 문제가 아니다. '캡틴'에 대한. '선배'에 대한 존중심 부족 만으로 넘기기에는 그간 쌓인 서사가 너무 길다. 황인범이 거론한 대로 벌써 9년이나 됐다. 그 사이 선수단 내부 관련, 밖으로 드러난 이야기만 해도 '2701호 논란', '언팔 사건', '탁구 게이트', '뒷담화 사건' 등 수없이 많다. 알려지지 않은 문제는 훨씬 더 많다. 공교롭게도 그 중심에 손흥민이 있었다.

수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

지난 9~10월 A매치 후 한국 축구를 발칵 뒤집어 놓은 '96라인의 은퇴설'은 주장 완장을 위한 '쿠데타'가 아니다. 이들은 실제 주장직에 관심이 없다. 홍명보 전 감독은 2026년 북중미월드컵을 앞두고 주장 교체를 심각하게 고민했다. 당시 대안으로 '96라인' 중 한 명을 고심했지만, 이들이 거절했다. 지금 생각도 다르지 않다.

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'손흥민 VS 96라인'의 대립 구도로 바라보면, 영원히 문제를 해결할 수 없다. 핵심은 무너진 리더십이다. 밖에서 보여지는 이미지가 전부는 아니다. '역대급 황금세대'로 불리던 대표팀이 아시안컵에서도, 월드컵에서도 기대에 미치지 못한 것은 결코 우연이 아니다. 정 의원 역시 "단순한 별명인지, 아니면 이름을 직접 거론하기조차 껄끄러울 만큼 선수들 내부의 팀워크가 불편해진 건지 여러 의문이 든다"고 했다.

이 기간 동안 선수들이 마냥 손을 놓았던 것은 아니다. 대한축구협회에 여러차례 내부 사정을 전달했다. 정 의원이 "선수단 내부 문제가 지속적으로 반복됐다. 선수들이 대표팀 운영 과정의 문제점과 어려운 점을 많이 호소했다는 건 사실이냐"고 묻자 이 대행은 "네 그렇습니다"라고 답했다. '96라인'의 은퇴 소동은 결국 새 시대에도 바뀌지 않은 현실에 대한 '절규'였다. 정 의원도 "9년 동안 계속된 손흥민 주장 체제에 대해 선수들의 문제 제기가 있었고, 이게 계속 쌓여왔던 것 아니냐"고 꼬집었다.

과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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그간 쉬쉬해왔던 '7번 선수'까지 공개된 마당에, 이제는 진짜 칼을 빼들어야 한다. 대표팀 내부 문제는 임계점을 넘은지 오래다. '임시' 신분인 로베르트 모레노 감독 혼자 힘으로 해결할 수 있는 수준이 아니다. 이대로라면 당장 내년 1월 다가올 아시안컵에서도 실패할게 뻔하다. 하지만 이 고차 방정식을 외부의 힘으로 풀기에는 너무 복잡하다.

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이 대행의 말대로 라커룸의 문제는 라커룸에서 풀어야 한다. 내부에서 해결하는게 가장 자연스러운 일이다. 키는 결국 손흥민이 쥐고 있다. 굳이 전면에 나서지 않아도, 한국 축구를 위할 수 있는 길은 얼마든지 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com