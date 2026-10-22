"얼마나 많이 '잘못 데려왔다' 했겠나" FC서울 클리말라의 유쾌한 반전…우승→MVP 레이스 "스스로 테스트해 보고 싶다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]이를 '악' 물었다. 클리말라(28·FC서울)의 유쾌한 반전이다.

클리말라는 2025년 여름 이적시장을 통해 서울의 유니폼을 입었다. 하지만 부상이 그의 발목을 잡았다. 클리말라는 단 4경기(1골-1도움)만 뛴 채 시즌을 아쉽게 마감했다. 올해는 얘기가 다르다. 그는 올 시즌 K리그1 29경기에서 16골-1도움을 폭발했다. 클리말라는 야고(울산 HD)와 나란히 16골을 기록하며 치열한 득점왕 경쟁을 벌이고 있다.

그는 최근 '스포츠조선'을 통해 "지난 시즌엔 정말 힘들었다. 부상 때문에 나에게 많은 기대를 했던 구단, 나를 믿어 줬던 사람들에게 실망을 줬다. 얼마나 많은 사람이 내 뒤에서 '아, 클리말라는 잘못 데려왔다'는 얘기를 했겠나. 그래서 그런 부분들에 대해 잊지 않았다. 그 부분을 가슴 깊숙이 새기고, 올 시즌에 개인적인 감정을 가지고 들어와서 열심히 하려고 했다"며 "지난 시즌에 수술받으러 폴란드로 가기 직전에 김기동 감독께 '실망시켜 드려서 죄송하다'고 말씀드렸다. 수술받고 돌아와서 다가오는 시즌에는 꼭 보답을 하겠다고도 말씀드렸다. 올 시즌에 그래도 팀을 위해서 이렇게 득점도 하고 활약할 수 있어서 기쁘게 생각하고 있다"라며 활짝 웃었다.

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클리말라의 활약에 서울은 2016년 이후 10년 만의 우승을 눈앞에 두고 있다. 서울은 앞선 32경기에서 승점 66점을 쌓았다. 2위 울산(승점 50)과의 격차는 무려 16점이다. 남은 6경기에서 승점 3점만 더 쌓으면 우승을 확정한다. 클리말라는 우승은 물론, 득점왕에 MVP까지 거머쥘 가능성이 생겼다.

그는 "내가 득점왕을 할 수 있다는 자신감은 가득하다. 우리 팀이 너무나 잘 해주고 있다. 동료들이 나를 득점왕을 만들기 위해 도와주고 있다. 나 또한 팀을 위해서 열심히 한다. 물론 야고 선수가 너무나 멋지게 경쟁을 이끌어 가고 있는데, '득점왕은 내가 할 수 있을 것'이란 자신감은 있다. 다만, MVP는 내가 스스로 '자격이 있다. 없다' 말할 수 있는 부분은 아닌 것 같다. 투표가 어떻게 되는지 모르겠지만 구단, 혹은 팬들께서 결정을 해 주시고 주변 사람들이 결정해 줄 수 있는 범위라고 생각하고 있다"라고 솔직히 말했다. K리그 MVP는 각 구단 감독, 주장(이상 30%), 미디어(40%) 투표로 정해진다.

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클리말라는 "내 커리어를 통틀어서 12골 이상 넣었던 기억이 별로 없다. 이번 시즌은 개인적으로 너무 뜻깊은 시즌이다. 우승까지 할 수 있다면 결코 잊지 못할 시즌이 될 거 같다. 아직 경기가 남아있기 때문에 내가 공격수로서 얼마나 더 득점을 할 수 있을지 스스로를 테스트해 보고 싶다"고 각오를 다졌다. 클리말라는 24일 열리는 강원FC와의 경기에서 득점포를 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com