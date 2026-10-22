'韓 국대 시절 상상도 못할 사건' 호날두 초유의 무단이탈 사태에 코엘류 '등판'.."내가 감독이었다면 그런 일은 절대 일어나지 않았다"

출처=벤피카 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]20여년 전 대한민국 축구대표팀 사령탑을 맡았던 움베르투 코엘류 전 포르투갈축구협회 부회장(76)이 '포르투갈 대표팀 후배' 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)의 무단 이탈 사태에 대해 일침을 가했다.

현재 포르투갈 클럽 벤피카의 부회장을 맡고 있는 코엘류는 21일(한국시각) 포르투갈 매체 '볼라 브랑카'와의 인터뷰에서 "'호날두 사건'으로 인해 승자는 아무도 없으며, 앞으로도 없을 것"이라고 주장하며 안타까움을 표했다.

"호날두는 국가대표팀과 포르투갈을 위해 많은 공헌을 한 뛰어난 선수다. 축구협회 또한 일정 부분 책임이 있다. 정말 안타까운 일이다. 유감스럽다"라고 했다. 호날두는 지난 A매치 기간 중 덴마크에서 진행된 대표팀 훈련 캠프를 무단으로 떠난 일로 30일 출전 정지 징계와 255유로(약 38만원) 벌금을 부과받았다.

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코엘류는 호날두가 징계를 받은 것이 당연한 처사라고 말하면서도 솜방망이로 평가받는 벌금 수위에 대해선 "상황에 맞지 않는 처사이며, 전혀 도움이 되지 않는다"라고 평했다.

코엘류는 1970년대 포르투갈 축구를 대표하던 수비수 출신으로, 벤피카에서 전설적인 커리어를 쌓았다. 1984년 은퇴 후 브라가, 포르투갈 대표팀, 모로코 대표팀을 거쳐 2003년부터 2004년까지 한국 대표팀을 이끌었다. 몰디브 참사 등 부진한 성적으로 일찌감치 물러났지만, 재임 시기 주요 선수의 무단 이탈과 같은 사태는 벌어지지 않았다.

스포츠조선 DB

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지난해까지 포르투갈축구협회 부회장을 지냈던 코엘류는 "내가 감독이었다면 이런 일은 절대 일어나지 않았을 것이다. 그건 확실하다. 선수 입장에서 생각해 봐도 마찬가지다. 나 역시 국가대표팀 주장을 맡아본 사람으로서, 이런 일은 절대 일어나서는 안 된다고 생각한다. 솔직히 왜 이런 일이 벌어졌는지 모르겠다"라고 한숨을 내쉬었다.

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코엘류는 "호날두가 다시 대표팀으로 돌아오길 바라지만, 모든 것은 합의가 되어야 한다. 감독, 회장, 호날두 본인에게 달려있다. 서로 간의 이해가 필요하되, 그것은 바람직한 방향의 이해여야 한다. 그리고 각자 책임을 져야 한다"며 "책임감을 바탕으로 제대로 계획되고 준비되지 않는다면, 복귀를 하더라도 아무런 의미가 없을 것이다. 자칫하면 다시 심각한 문제가 발생할 수도 있다"라고 경고했다.

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호날두가 주장 완장을 차야 하는지에 대한 질문에 "그는 분명 주장이다. 지난 20년간 호날두가 대표팀을 짊어지고 나아가는 모습을 지켜보지 않았나"며 "결국 선수들에게 달린 문제 아닐까. 중요한 점은 현재 선수들이 호르헤 헤수스 감독을 지지하고 있는 것처럼 보인다는 것"이라고 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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