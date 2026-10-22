韓 국대 왕따설+파벌설! 김민재 몸도 마음도 무너져 내렸나…뮌헨서 잘 나갔는데→아스널전 부상 '조기 교체'

김민재. 사진=밀란 엑스트라

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재의 몸과 마음이 모두 무너져 내린 것일까. 바이에른 뮌헨이 아스널과 맞붙은 중요한 UEFA 챔피언스리그 결전에서 김민재는 일찌감치 경기장을 빠져나왔다. 부상이 원인이었다.

뮌헨은 22일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 3차전에서 아스널과 2대2로 비겼다. 뮌헨은 전반 25분 에베레치 에제에게 선제 실점을 허용하며 끌려갔지만, 35분 해리 케인의 침투 패스를 알폰소 데이비스가 마무리하며 1-1로 전반전을 마무리했다. 뮌헨은 후반 15분 케인이 페널티킥에 성공하면서 역전에 성공했지만, 37분 데클런 라이스에게 동점골을 허용했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재와 이강인이 이야기 나누며 기뻐하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

김민재는 중앙 수비수로 선발 출장해 다요 우파메카노와 호흡을 맞췄다. 준수한 경기력을 보였지만, 후반전 시작과 동시에 요나탄 타와 교체됐다. 교체 이유는 부상이었다.

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뱅상 콤파니 뮌헨 감독은 경기 후 기자회견에서 김민재의 교체 사유는 부상이라고 설명했다. 다만 장기간 결장하지는 않을 것으로 보고 있다. 그는 이날 부상으로 교체된 공격수 루이스 디아스의 상황도 함께 전했다.

콤파니 감독은 "두 선수 모두 비슷한 기간 돌아오기를 바란다"며 "오래 걸리지는 않을 것이고, 어쩌면 일주일보다 짧을 수도 있다"고 말했다. 아직 정밀 검사는 진행되지 않았지만, 콤파니 감독은 "내가 보기에는 심각한 부상은 아닌 것 같다"고 단언했다.

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김민재가 오는 26일 SC 프라이부르크와의 분데스리가 경기에 출전할 수 있을지는 아직 불확실하다. 김민재의 부상 시기는 좋지 못하다. 최근 콤파니 감독이 김민재에게 많은 출전 기회를 부여했고, 중요한 경기에서도 그를 중용하는 모습을 보였다. 이번 시즌 우파메카노, 타와 비교해도 김민재는 꾸준한 기회를 받았다. 뮌헨 내 중앙수비수 계급에서 더이상 3순위가 아니라는 느낌을 줬다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

김민재는 뮌헨에서 잦은 부상으로 경기력 저하를 겪은 만큼 사소한 부상이라도 확실한 조치가 이뤄져야 한다. 아울러 김민재는 정신적인 부분에서도 관리가 필요해 보인다. 김민재는 최근 A매치 기간 국가대표팀에 차출된 후 팀의 경기력 부진에 대해 강한 어조로 비판한 바 있다. 경기가 끝난 뒤 축구화를 집어던지고 감정 실린 인터뷰를 하기도 했다.

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지난 2일 베네수엘라전 이후 김민재는 "우선 팀이 하나로 뭉치는 게 가장 중요하고, 개인이 빛나기보다는 팀 전체가 하나가 돼서 뛰어야 결과를 가져올 수 있다고 생각한다"며 "팀 수준을 올릴 방법은 다 같이 그냥 머리 처박고 열심히 뛰어야 할 것 같다"고 말했다.

이 발언 직후 '국가대표 96라인 은퇴설'과 '대표팀 불화설·파벌설', 손흥민 왕따설 등이 고개를 들면서 대표팀 분위기가 말이 아니다. 김민재도 이와 관련해 적지 않은 비판을 받았다. 최근 국정감사에서는 일부 선수들이 대표팀 주장 손흥민을 '7번', '그 분'이라 부른다는 주장까지 등장하면서 대표팀 관련 논란이 사그라지지 않고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com