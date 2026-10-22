"문신 제거 업체 알아봤어?" 최악의 상황 직면→다리에 새긴 '4연패 문신' 지워야 하나…"맨시티 우승 타이틀 박탈 바라지 않아"

사진=토크스포츠

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티 출신 카일 워커가 구단의 리그 우승이 박탈될 경우 자신의 몸에 새긴 '4연속 우승' 문신을 제거해야 할 위기에 놓였다.

영국 매체 '토크 스포츠'는 22일(한국시각) '워커는 맨시티의 리그 우승 기록이 박탈될 경우 자신의 문신이 난처한 상황에 놓일 수 있다고 밝혔다'고 보도했다.

맨시티의 레전드인 워커는 토크 스포츠의 한 방송에 출연해 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 재정 규정 위반 혐의와 관련해 유죄 판정을 받은 뒤 항소 절차를 진행 중인 맨시티의 상황을 이야기했다. 맨시티는 지난 2009년부터 2018년까지 허위 계약을 통해 수익을 부풀린 혐의를 받고 있다. 맨시티는 이후 유죄 판정에 불복해 항소했으며, 자신들에게 반박할 수 없는 방대한 증거 자료가 있다고 주장 중이다. 맨시티는 재정 규정을 위반했다는 의혹을 받은 기간에 총 8개의 우승 트로피를 수확했다. 여기에는 리그 우승 3회도 포함된다.

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사진=풋볼 가십스

항소가 기각될 경우 맨시티가 언제, 어떤 방식으로 처벌받을지는 아직 명확하지 않다. 여러 시즌 동안 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부 리그)에 머물게 할 정도의 대규모 승점 삭감 징계를 받을 수 있다는 추측도 나오고 있다. 맨시티가 받을 수 있는 징계 가운데 하나로 우승 타이틀 박탈 가능성도 거론된다. 이는 워커에게도 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 워커는 2017년부터 2025년까지 8년간 맨시티에서 활약하며 EPL 우승 6회를 포함해 주요 대회에서 총 15개의 트로피를 들어 올렸다. 이 가운데 4차례의 리그 우승은 역사적인 기록으로 남았다. 펩 과르디올라 감독이 이끄는 맨시티는 2020~2021시즌부터 2023~2024시즌까지 EPL 4연패를 달성했다. 이는 EPL 역사상 어느 팀도 이루지 못했던 기록이다. EPL 우승 박탈 가능성이 거론되는 가운데, 다리에 리그 4연패를 기념한 문신을 새긴 워커는 난처한 상황이다.

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공동 진행자 앤디 골드스타인은 워커에게 "만약 우승 메달을 박탈당한다면, 그 문신을 제거해 줄 업체도 알아봐 둔 것인가?"라고 묻자 워커는 "문신은 계속 남겨두려고 노력하겠다"면서도 "우승 기록을 빼앗기는 일은 없었으면 좋겠다"고 주장했다.

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현재 상황에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문에 워커는 "상황이 좋아 보이지는 않는다. 유죄 판정을 받았다는 사실을 외면해서는 안 된다"며 "선수로서 내가 할 수 있는 말은, 우리가 팀으로서 경기에 나서 최선을 다했다는 것"이라고 주장했다.

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이어 "그 기간에 우리가 해낸 일과 거둔 성과는 정말 대단했다고 생각한다"면서도 "하지만 외부에서 바라보면 상황이 좋아 보이지 않는 것도 사실"이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com