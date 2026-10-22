'이동경 6연속 공격pt+홈 5연승' 시즌 세번째 동해안더비 앞둔 2위 울산의 동기부여

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[스포츠조선 윤진만 기자]K리그1 두 시즌 연속 대상을 노리는 '울산 에이스' 이동경이 '동해안 더비'에서 연속 공격포인트에 도전한다.

이동경은 지난달 8일 서울(1도움)전부터 인천(1골1도움), 안양(1골), 광주(1도움), 부천(1도움) 등 최근 5경기에서 연속해서 공격포인트를 적립했다. 해당 5경기 2골 4도움으로 시즌 총 스탯을 11골 12도움으로 늘린 이동경이 24일 문수축구경기장에서 열리는 포항과의 K리그1 33라운드 경기에서 골 혹은 도움을 올리면 시즌 두 번째 6경기 연속 공격포인트를 올린다. 이동경은 자신이 지난시즌에 달성한 개인 커리어 하이 공격 포인트(36경기 13골12도움)까지 단 2개만을 남겨뒀다.

울산과 포항은 올 시즌 두 번의 맞대결에서 1승씩 주고받았다. 지난 5월 홈에서 포항에 0대1로 패한 뒤, 8월 원정에서 2대0 승리하며 복수에 성공했다. 울산이 포항을 꺾으면 올 시즌 처음으로 홈 5연승을 달성한다. 2위 싸움에도 유리한 고지를 점할 수 있다. 울산은 정규리그 최종전을 남겨두고 15승5무12패 승점 50점을 기록하며 2위를 달리고 있다. 3위 전북, 4위 강원(이상 승점 47)과는 3점차다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com