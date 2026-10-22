'충격! 이강인 결장, 17일 이미 증상이 있었다' 슈투트가르트전 출전시 허벅지 부상 악화→최대 20일 아웃 가능..'시메오네 감독, 극도의 주의 필요'

Atletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]스페인 아틀레티코 마드리드가 직전 슈투트가르트전을 결장한 이강인의 몸상태를 신중하게 관리하며 상태를 점검하고 있다고 한다.

스페인 매체 마르카는 에스파뇰 원정 이후 지속된 '대퇴사두근(허벅지 앞 근육)' 통증으로 이강인이 슈투트가르트전에 결장했다. 아틀레티코 구단은 오는 데포르티보전과 이후 일정을 위해 그의 신체 상태를 관리중이라고 22일 보도했다.

에스파뇰 원정(1대0 승)은 지난 17일이었다. 그리고 21일 슈투트가르트와 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기를 가졌다. 이강인은 벤치에 앉아 대기하다 결장했고, 아틀레티코는 미드필더 모르텐 히울만의 퇴장으로 고전 끝에 1대1로 비겼다. 이강인은 경기 후 허벅지 통증으로 결장한 게 알려졌다.

Advertisement

epa13308836 Atletico Madrid's midfielder Kang-In Lee (L) during team held at the Sports Complex of Majadahonda, Madrid, Spain on 16 October 2026 in order to prepare their next LaLiga match against RCD Espanyol. EPA/SERGIO PEREZ

마르카는 '수비진을 이끄는 크리스티안 로메로의 부재가 슈투트가르트전에서 크게 드러났다. 또 아틀레티코의 공격진 역시 유의미한 전력 누수를 겪었다. 말라가전 데뷔골을 기록하기 전부터 시메오네 감독의 확고한 주전이었던 이강인은 대퇴사두근 통증으로 인해 워밍업조차 진행하지 못했다. 이는 입원으로 이어질 정도의 중상은 아니지만 극도의 주의를 요하는 상태'라고 보도했다. 무리할 경우 상태가 악화될 여지가 크다는 것이다.

마르카는 '시메오네 감독은 팀의 가장 강력한 공격 자원 중 하나를 포기해야 함에도 불구하고 주저 없이 예방적 조치를 취했다'고 의미를 부였다. 이강인은 에스파뇰과의 경기 종료 후 허벅지에 이상 증세를 느꼈다고 한다. 과부하 증상이 사라지지 않았다. 당시 이강인은 선발로 62분을 뛰었다. 하지만 이강인은 독일 원정 명단에 포함됐다. 그러나 독일 현지에서 진행된 경기 전 가벼운 훈련 세션에 이강인이 보이지 않았다. 몸상태가 정상이 아니었기 때문이다. 경기 전 후보 선수들의 공뺏기 훈련에는 이강인이 보였다. 그게 그라운드를 밟은 마지막 순간이었다. 이강인은 후반전에 팀에 활력을 불어넣기 위한 교체 옵션으로조차 고려되지 않았다.

epa13298356 Atletico Madrid's player Kang-in Lee takes part in a training session at Majadahonda sports city in Madrid, Spain, 12 October 2026. Atletico Madrid will face Manchester United in a UEFA Champions League soccer match on 13 October 2026. EPA/SERGIO PEREZ

Advertisement

마르카는 '더 큰 불상사를 막기 위한 신중한 조치였다. 이러한 관점에서 2주 뒤 홈에서 바이에른 뮌헨, FC바르셀로나와 5일 간격으로 맞붙는 챔피언스리그, 라리가 선두 경쟁의 중대 분수령을 앞두고, 시메오네 감독은 이강인이 핵심 역할을 해줘야 한다는 점을 명확히 인지하고 있다'고 전했다. 따라서 결정적인 15일에서 20일 정도를 결장하게 만들 부상 위험에 노출시키는 걸 예방한 것이다. 이 매체는 한 경기를 쉬어가는 편이 낫다는 판단을 한 것으로 해석했다.

Advertisement

Atletico Madrid's head coach Diego Simeone reacts during the Champions League opening phase soccer match between VfB Stuttgart and Atletico Madrid in Stuttgart, Germany, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

또 마르카는 아틀레티코 코칭스태프가 현지시각 22일 오후 세션을 통해 이강인의 몸상태를 최종 점검할 예정이라고 전했다. 아틀레티코는 25일 오전 4시(한국시각) 데포르티보 아 코루나와 리그 홈경기를 갖는다. 이강인의 상태가 나쁘지 않다면 이번 홈경기에 출전할 수 있을 것이라는 낙관적인 전망도 있다고 한다. 아틀레티코 의료진과 코칭스태프는 대퇴사두근 통증이 악화되거나 추가 결장으로 이어지지 않도록 운동량을 조절하고 맞춤형 훈련을 통해 이강인을 세심하게 관리할 것이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com