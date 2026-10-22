"충격" '더 이상은 못 보겠다!' 경기장 떠나버린 맨유 팬들…캐릭 감독 '텅 빈' 관중석 향해 두 손 들고 사과 "책임은 100% 나에게 있다"

사진=영국 언론 '더선' 홈페이지 기사 캡처

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's manager Michael Carrick before the match REUTERS/Alessandro Garofalo

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[스포츠조선 김가을 기자]마이클 캐릭 맨유 감독이 민심을 잃었다.

영국 언론 '더선'은 22일(이하 한국시각) '캐릭 감독은 코모(이탈리아)전 패배 뒤 맨유 사령탑이 위태로워졌다. 그는 텅 빈 원정석을 향해 사과했다'고 보도했다.

맨유는 22일 이탈리아 롬바르디아주 코모의 스타디오 주세페 시니갈리아에서 열린 코모와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 1대4로 완패했다. 맨유는 경기 시작 2분 만에 니코 파스에게 실점했다. 후반엔 아나스타시오스 두비카스, 파스, 하코보 라몬에게 연달아 골을 내주며 0-4로 끌려갔다. 경기 종료 직전 조슈아 지르크제이의 득점으로 위안을 삼아야 했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

'더선'은 '맨유의 비참한 시즌이 또 다시 최악의 국면으로 치닫았다. 맨유는 코모를 상대로 굴욕적인 패배를 당했다. 분노한 팬들이 경기 종료 휘슬이 울리기도 전에 경기장을 빠져나가는 모습이 목격됐다. 경기 종료 직후 캐릭 감독은 곧바로 원정 팬들이 모인 구역으로 향했다. 그는 두 손을 들어 올리며 팬들에게 사과의 뜻을 표했다. 또한, 참혹한 패배 속에서도 끝까지 자리를 지킨 팬들을 향해 박수를 보냈다. 그는 현재 감독직을 유지하기 어려운 위태로운 상황에 놓였다'고 전했다.

캐릭 감독은 경기 뒤 "팀 전체와 경기력에 대한 책임은 100% 나에게 있다. 모든 책임은 나에게 귀결된다. 나는 이를 온전히 받아들인다. 전적으로 인정한다. 하지만 이 클럽을 오랫동안 응원해 온 팬의 입장에서 볼 때, 이번과 같은 경기력은 도저히 용납할 수 없는 수준"이라고 했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes reacts REUTERS/Alessandro Garofalo

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내부 상황도 좋지 않다. 경기 뒤 브루노 페르난데스는 "코칭스태프는 맨투맨 압박을 하지 않고, 때로는 뒷공간을 내주면서 상대가 공을 가지고 나올 때까지 기다리는 전략을 택했다. 하지만 이런 팀들을 상대로 공간을 내주면, 그들은 오히려 자신감을 얻게된다"고 말했다. 그는 '캐릭 감독의 전술이 잘못된 것 아니냐'는 질문엔 "그건 내가 판단할 문제가 아니다. 감독님과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박 상황에서 더 용기를 내야한다. 위험을 감수하더라도 높은 위치에서 압박을 가해 상대를 불편하게 만들어야 한다"고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com