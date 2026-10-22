'유스 맛집' 인천 미래는 밝다…U-18 대건고, 7년만에 전국체전 금메달 쾌거→올해 3관왕

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[스포츠조선 윤진만 기자]인천 유나이티드 산한 18세이하(U-18) 유스 대건고가 제107회 전국체육대회(전국체전)에서 금메달을 목에 걸며 7년만에 정상에 올랐다.

인천광역시 대표로 출전한 대건고는 22일 서귀포시 공천포전지훈련센터 축구장에서 열린 전국체전 남자 U-18 축구 결승전에서 대구시 대표 현풍고를 2대1로 꺾고 우승컵을 들었다. 대건고는 2019년 서울에서 열린 제100회 전국체육대회 금메달 이후 7년 만에 이뤄낸 쾌거다. 특히 인천 U-15 유스 광성중이 올해 전국소년체전에서 우승한 데 이어 U-18 대건고까지 전국체전 정상을 차지하며 구단 유소년팀의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

결승전은 양 팀의 치열한 공방 속에 펼쳐졌다. 먼저 균형을 깨뜨린 것은 대건고였다. 전반 19분 유민결이 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 그러나 전반 28분 현풍고 이지한에게 동점골을 허용하면서 승부는 다시 원점으로 돌아갔다. 팽팽한 균형이 이어지던 경기는 후반 막판 대건고의 집중력이 빛을 발하며 승부가 갈렸다. 후반 36분, 임예찬이 승부를 결정짓는 결승골을 터뜨리며 대건고에 다시 리드를 안겼다. 이후 대건고는 상대의 반격을 막아내며 2대1로 승리했다.

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이번 전국체전 우승으로 대건고는 2026년 시즌 세 번째 우승 트로피를 들어 올렸다. 앞서 올해 K리그 주니어 U-18 전기리그 우승을 시작으로 대한축구협회장배 전국고등학교 축구대회 준우승, 전국고등축구 왕중왕전 우승을 거머쥐었다.

이성규 대건고 감독은 "올 시즌 왕중왕전에 이어 전국체육대회 우승으로 마무리할 수 있어 기쁘다"며 "오늘보다 내일이 기대되는 선수를 육성해서 미래가 기대되는 팀으로 발전시키겠다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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