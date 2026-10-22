[오피셜]모레노 운명 걸린 11월 A매치, '미사일 공격' 사우디 아닌 카타르 도하서 개최...13일 사우디-17일 카타르와 중동 2연전

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]로베르트 모레노 감독의 운명이 걸린 11월 A매치가 카타르 도하에서 펼쳐진다.

대한축구협회는 '11월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간 동안 카타르 도하에서 사우디아라비아 및 카타르와 두 차례 친선경기를 치른다'고 전했다.

대표팀은 다음달 13일 FIFA랭킹 55위의 사우디아라비아와 첫 경기를 치르며, 나흘 뒤인 17일에는 카타르(FIFA랭킹 60위)와 맞붙는다. 킥오프 시간은 한국시간으로 각각 오후 11시 30분과 11시다. 두 경기 모두 카타르 도하에서 열리며 경기장 등 세부 사항은 추후 확정되는 대로 발표할 예정이다.

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이번 11월 원정 A매치 2연전은 아시안컵을 앞두고 중동을 대표하는 팀들을 상대로 우리 대표팀의 경쟁력을 점검하고, 본선에 대비한 실전 경험을 쌓는 데 의미가 있다. 대표팀은 중동 특유의 경기 환경과 상대 팀들의 전술적 특성을 경험하며 경기 운영 능력과 조직력을 끌어올릴 계획이다.

AP 연합뉴스

당초 대표팀은 내년 1월 사우디아라비아에서 개최 예정인 아시안컵 대비를 위해 사우디아라비아에서 경기를 치르는 방안을 추진했다. 그러나 3개월 남은 아시안컵은 차치하고 당장 평가전부터 사우디의 정세 불안으로 성사 여부가 불투명해졌다. 사우디의 관문이 폭격받았다. 예멘의 친이란 반군 후티의 미사일 공격으로 12명의 사망자가 발생한 지 불과 하루 만인 11일 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 또 다시 공격을 받아 화재가 발생했다. 사우디는 피해 복구와 안전 평가를 위해 리야드 공항 운영을 전면 중단했다.

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우리 정부도 대응에 나섰다. 11일 오후 10시부로 사우디 전역에 대한 여행경보를 3단계 '출국 권고'로 상향 조정한다고 밝혔다. 외교부는 "사우디아라비아에 체류 중인 우리 국민은 긴요한 용무가 아닌 한 출국하고, 여행예정자는 여행을 취소하거나 연기해 줄 것"을 권고했다. 다음달 초 미국의 중간선거도 변수다. 중동 정세가 더 급박하게 변할 수 있다. 발등에 불이 떨어진 축구협회는 '플랜B'를 다각도로 검토했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 교체를 준비하는 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

결국 개최지를 카타르 도하로 변경했다. 대표팀은 이번 원정 2연전을 통해 각 포지션별 전술 조합을 시험하고, 경기력과 팀 완성도를 높이는 데 집중할 예정이다.

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임시 신분인 모레노 감독의 계약기간은 11월 A매치까지다. 모레노 감독은 9~10월 A매치에서 2승1무1패를 거뒀다. 표면적인 성적은 나쁘지 않았지만, 내용은 썩 좋지 않았다. 내부 갈등까지 불거진만큼, 이번 11월 A매치가 중요하다.

역대 상대전적에서 대표팀은 사우디아라비아와 19차례 맞붙어 5승 9무 5패로 팽팽한 균형을 이루고 있다. 가장 최근 맞대결은 2024년 1월 카타르 아시안컵 16강전이다. 당시 대표팀은 1대1로 비긴 뒤 승부차기 끝에 승리해 8강에 올랐다. 카타르를 상대로는 11전 6승 2무 3패로 우위를 보이고 있다. 가장 최근에는 2020년 11월 오스트리아에서 열린 친선경기에서 2대1로 승리했다.

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한국 축구는 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵에서 1960년 우승 이후 67년 만의 정상을 노리고 있다. 1월 10일(이하 한국시각) 예멘과 조별리그 E조 1차전을 시작으로 15일 베트남, 20일 아랍에미리트(UAE)와 2, 3차전을 치른다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com