[오피셜]폭망한 '손흥민 동료·게으른 천재' 깜짝 근황…러시아에서 n번째 부활 시도, "입단테스트 후 거취 결정"

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[스포츠조선 윤진만 기자]전 토트넘 미드필더 탕귀 은돔벨레(30·무적)의 근황이 공개됐다.

러시아프리미어리그 클럽 루빈 카잔은 21일(한국시각) 공식 SNS 채널에 프랑스 출신 은돔벨레가 카잔 선수들과 함께 어우러져 훈련하고 있는 사진을 깜짝 공개했다. 이날은 첫 훈련날이었다.

사연이 있다. 은돔벨레는 카잔 정식 선수가 아니다. 지난시즌을 끝으로 프랑스 니스를 떠난 뒤 FA 신분이다. 카잔 구단은 "은돔벨레가 카잔에서 입단 테스트를 받는다. 그는 입단 테스트를 겸한 훈련을 소화할 예정이며, 이후 그의 거취가 결정될 것"이라고 밝혔다.

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불과 7년 전만 해도 상상할 수 없는 일이다. 프랑스 올랭피크 리옹에서 천재성을 발휘한 은돔벨레는2019년 당시 손흥민이 왕성하게 활동하던 토트넘에 입단해 화제를 뿌렸다. 토트넘은 중국으로 떠난 핵심 미드필더 무사 뎀벨레를 대체하기 위해 당시 구단 레코드인 이적료 6200만유로(약 920억원)의 거액을 투자했다.

하지만 결과적으로 은돔벨레 영입은 '역대급 실패작'으로 남았다. 두 번째 시즌인 2020~2021시즌 컵대회 포함 46경기(6골)에 출전해 '제 몫'을 했지만, 전반적으로 적응하지 못하며 겉돌았다. '게으른 천재'라는 평가를 받으며 서서히 팀 중심에서 멀어져갔다. 감독이 바뀔수록, 은돔벨레의 입지는 좁아졌다. 토트넘은 1경기 출전당 평균 100만파운드 이상을 들인 셈이 됐다.

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2021~2022시즌 리옹, 2022~2023시즌 나폴리, 2023~2024시즌 갈라타사라이로 잇달아 임대를 떠난 뒤 2024년 니스로 완전 이적했다. 토트넘에선 91경기에 출전해 10골을 넣었다. 니스에서도 '화려한 부활'은 없었다. 그렇게 은돔벨레는 이십대 후반의 나이에 빠르게 유럽 정상에서 멀어져갔다.

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카잔은 11경기에서 다 2승에 그치는 부진으로 현재 러시아프리미어리그 11위에 그쳤다. 반전이 필요한 시기에 은돔벨레에게 '도박'을 걸었다. 물론, 입단테스트를 통과해야 한다. 카잔은 2020년부터 2022년까지 황인범(포르투)이 활약한 구단으로 국내 팬들에게 잘 알려졌다. 첫 유럽 클럽인 카잔에서 맹활약하던 황인범은 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 2022년 러시아를 떠나 올림피아코스에 새 둥지를 텄다. 츠르베나 즈베즈다, 페예노르트를 거쳐 지난 여름 포르투에 입단했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com