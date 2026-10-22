韓 축구 에이스 특별 관리! 이강인, 에스파뇰전부터 근육 피로→출전 NO '어떠한 위험도 감수하지 않기로 결정'

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Atletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인)의 집중 관리를 받고 있다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 22일(이하 한국시각) '이강인은 에스파뇰전(17일) 이후 근육 피로를 겪고 있다. 결국 슈투트가르트(독일)와의 경기엔 출전하지 않았다'고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 21일 독일 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트(독일)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 1대1로 비겼다.

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epa13298356 Atletico Madrid's player Kang-in Lee takes part in a training session at Majadahonda sports city in Madrid, Spain, 12 October 2026. Atletico Madrid will face Manchester United in a UEFA Champions League soccer match on 13 October 2026. EPA/SERGIO PEREZ

이강인은 이날 출전 명단에는 이름을 올렸지만, 벤치에서 경기를 시작했다. 올 시즌 첫 이탈이었다. 그는 스페인 프리메라리가 7경기, UCL 2경기 등 개막 후 9경기에 모두 출전했다. 하지만 이날은 벤치만 지키다 경기를 끝냈다.

'문도데포르티보'는 '이강인이 단 1분도 그라운드를 밟지 않은 것은 다소 의외였다. 시메오네 감독이 이강인을 전혀 기용하지 않은 것은 이번이 처음이었다. 이유는 에스파뇰전부터 이어진 근육 피로 때문이다. 심각한 부상은 아니다. 이강인은 독일 원정 명단에 포함됐고, 슈투트가르트 경기장에서 진행한 훈련에도 참여했다. 경기 하루 전에는 교체 선수들과 함께 론도(볼 점유 훈련)를 소화하기도 했다. 그러나 몸 상태가 완벽하지 않다고 느낀 이강인이 코칭스태프에게 이를 알렸다. 구단은 이강인에게 어떠한 위험도 감수하지 않기로 결정했다. 결국 그는 단 1분도 출전하지 않았다'고 했다.

Atletico Madrid's head coach Diego Simeone reacts during the Champions League opening phase soccer match between VfB Stuttgart and Atletico Madrid in Stuttgart, Germany, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

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아틀레티코 마드리드는 레반테(31일·원정)-바이에른 뮌헨(11월 4일·독일·홈)-FC바르셀로나(9일·홈)와 격돌한다. '문도데포르티보'는 '아틀레티코 마드리드는 11월 A매치 휴식기 전까지 중요한 경기들을 앞두고 있다. 이는 리그 선두와의 격차를 좁히고, UCL 8위권 진입 경쟁을 이어가는 데 결정적인 역할을 할 수 있다. 시메오네 감독은 이강인이 최상의 컨디션을 유지하길 바라고 있다. 그의 상태를 면밀히 지켜볼 예정이다. 이강인이 팀 동료들과 함께 훈련할지, 혹은 특별히 조정된 프로그램을 소화하게 될지는 지켜봐야 할 것'이라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com