대박! '세계 최고의 명장'이 애지중지하는 선수가 韓국적이라니...西언론 "시메오네, '부상' 이강인 관리 위해 주저 없이 결장 결정"

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[스포츠조선 박찬준 기자]디에고 시메오네 감독은 이강인을 애지중지하고 있다.

아틀레티코 마드리드는 21일(한국시각) 독일 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 1대1로 비겼다. 아틀레티코는 전반 36분 제이미 르웰링에게 실점한 이후 후반 2분 훌리안 알바레스의 득점으로 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 19분 터진 모르텐 히울만의 퇴장에도 수적 열세 상황을 극복하며 승점 1점을 챙겼다.

팬들의 시선은 이강인의 결장에 쏠렸다. 아틀레티코 입단 이후 단 한 경기도 쉬지 않은 이강인은 이날 교체로 명단에 올랐다. 당초 에스파뇰전 출전 여파로 교체 명단에 올랐을 것이라 예상됐던 이강인은 득점이 필요한 순간에도 교체 투입되지 않으며 이날 경기 출전 없이 마쳤다.

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시메오네 감독은 경기 후 "0-1이 된 후 우리는 공격적으로 전환했고, 후반전에는 퇴장 전까지 경기를 우리가 원하는 대로 이끌어갔다. 퇴장으로 인해 경기 계획을 바꿔야 했고, 여러 가지 변화를 줘야 했다. 상황에 잘 적응했다. 선수들의 노력이 정말 좋았다. UCL에서, 그것도 다른 많은 경기들 속에서 한 명이 부족한 상태로 30분을 뛰는 것은 쉽지 않은 일이다. 나는 선수들의 노력에 만족한다"고 했다.

시메오네 감독의 결정이었다. 스페인 마르카는 '이강인은 대퇴사두근에 불편함을 느껴 몸을 풀 기회 조차 얻지 못했다. 당장 부상자 명단에 오를 정도는 아니었지만, 각별한 관리가 필요했다'며 '시메오네 감독 팀의 가장 강력한 공격 무기 중 하나를 포기해야 했지만, 주저 없이 안전한 선택을 내렸다. 이강인은 에스파뇰전 이후 허벅지에 느꼈던 과부하 증상이 가라앉지 않았다'고 했다.

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이어 '더 큰 불상사를 막기 위한 신중한 결정이었다. 특히 2주 뒤에는 중요한 일정이 기다리고 있다. 바이에른 뮌헨과 바르셀로나가 불과 닷새 사이에 메트로폴리타노를 찾아온다. 유럽챔피언스리그 성적과 라 리가 선두 경쟁에 중대한 영향을 미칠 두 경기'라며 '시메오네 감독은 이강인이 팀의 핵심 주축 가운데 한 명이라는 사실을 잘 알고 있다. 따라서 중요한 15~20일 동안 전력에서 이탈할 수 있는 부상을 감수하기보다는 차라리 한 경기를 쉬게 하는 편이 낫다고 판단했다'고 전했다.

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마르카는 마지막으로 '코칭 스태프와 의료진은 계속해서 이강인의 몸 상태를 세심하게 관리할 예정이다. 훈련량을 조절하고 개인별 맞춤 프로그램을 적용해 대퇴사두근이 악화되거나, 추가로 경기에 결장하는 일이 없도록 할 계획'이라고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com