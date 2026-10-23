"일정 누가 짰어요?" 따져도 할 말 없는 경남의 잔혹한 '잔여 스케줄', 대구 빼고 1~6위팀 다 만난다

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[스포츠조선 박찬준 기자]"이렇게 상황이 될 줄 몰랐죠."

배성재 경남FC 감독의 허탈한 미소였다. 올 시즌 K리그2 플레이오프(PO) 진출을 위한 싸움이 한창이다. 올 시즌 K리그2는 1, 2위팀이 자동 승격하고, 3~6위팀이 준PO를 치른다. 승자가 PO에서 격돌해 승리한 팀이 1부리그로 오르고, 패한 팀이 K리그1 최하위팀과 승강 PO를 갖는다. 김천 상무가 최하위가 될 경우는 승강 PO가 없어진다. 승격을 위한 희망을 이어가기 위해서는 일단 6위 안에 들어야 한다.

1위 수원 삼성(승점 59), 2위 수원FC(53골), 3위 서울 이랜드(52골·이상 승점 54)가 남은 경기에 상관없이 6위 이상을 확보한 가운데, 4위 대구FC(승점 49)부터 10위 청북청주(승점 32)까지 7팀이 남은 3자리를 두고 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

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9위 경남FC(승점 35)도 희망의 끈을 놓지 않고 있다. 5경기를 남겨두고 있는 경남은 최대한 많은 승점을 쌓은 후 상대팀 상황을 봐야 한다. 문제는 스케줄이다. "누가 이렇게 짰냐"고 원망할 수 있을 정도로 폭력적인 대진을 받았다. 4위에 있는 대구를 제외하고 1~6위팀을 모두 만난다.

경남은 이번 주말 5위 부산 아이파크(승점 45)와 원정에서 30라운드를 시작으로 31일에는 홈에서 6위 화성FC(승점 44)와 격돌한다. 11월7일에는 2위 수원FC를, 21일에는 '선두' 수원과 충돌한다. 시즌 마지막 경기는 29일 홈에서 서울E와 치른다. 전력상으로도 버거운데, 해당팀들이 모두 승격과 PO에 걸려 있는 상황이라 갈길이 바쁘다는 점도 경남에게는 부담이다. 죽기 살기로 덤비는 강팀을 상대해야 한다.

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배 감독은 "시즌 스케줄을 받아들고 마지막에 힘들거라고는 생각했는데, 막판에 순위표가 이렇게 만들어질거라고는 상상도 못했다"고 했다. 이어 "사실 화성 같은 경우는 잘할거라 생각했다. 시즌 내내 하는 것을 보니 단단하더라. 김포가 조금 더 위에 있을거라고 예상했는데 우리와 경쟁을 하는 상황이고, 다른 팀들은 어느 정도 예상했다"며 "어쨌든 무조건 두번씩은 만나야 하는 팀들인만큼, 피해갈 수 없지 않느냐"고 씁쓸하게 웃었다.

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배 감독은 일단 부산전에 총력을 기울일 생각이다. 그는 "우리는 무조건 이겨야 희망을 이어갈 수 있다"며 "부산전부터 올인하겠다. 우리 지역 라이벌이기도 하고, 승리한다면 분위기를 탈 수 있다. 전술적으로 공격 숫자를 늘리는 승부수를 띄울 계획"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com