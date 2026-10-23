'충격, 구단은 감독이 아닌 선수 편을 들었다' 캐릭 전술 공개 비판한 브루노 페르난데스, 주장 완장 유지한다..'선수 동정론, 그의 짜증 이해한다'

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

Manchester United's English coach Michael Carrick reacts prior to the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]코모전 완패 이후 감독의 전술을 공개적으로 비판한 맨체스터 유나이티드 캡틴 브루노 페르난데스가 주장 완장을 그대로 유지할 것으로 알려졌다.

영국 매체 BBC 보도에 따르면 페르난데스가 인터뷰에서 마이클 캐릭 감독의 게임 플랜에 대해 비판적인 코멘트를 했지만 계속 구단의 주장을 맡기로 결정됐다고 한다. 맨유 구단 내부에는 페르난데스에 대한 일정 수준의 동정론이 존재하며, 구단 경영진은 패배에 대한 그의 짜증을 이해하고 있는 것으로 알려졌다.

페르난데스는 22일 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기에서 1대4로 패한 후 폭탄 발언을 했다. 맨유는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 11경기에서 2승만을 거두며 역대급 부진을 보이고 있다. 프리미어리그 개막 7경기에선 1승4무2패(승점 7)로 리그 13위이다. 챔피언스리그 리그 페이즈에서도 1승2패다. 코모전 졸전에 이은 완패는 캐릭 감독에 대한 사임 압박 수위를 더욱 높이는 결정타가 되고 있다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes reacts REUTERS/Alessandro Garofalo

페르난데스는 코모전 패배 후 방송 인터뷰에서 팀의 전술에 대한 불만을 여과없이 드러냈다. 그는 TNT스포츠와의 인터뷰에서 "이번이 처음이 아니다. 우리는 잘못된 발걸음으로 시작했고, 그들은 아주 일찍 골을 넣었다. 공에 대한 압박도 별로 없었고, 공을 가지고 좋은 움직임도 많지 않았으며, 우리 뜻대로 풀리는 것도 별로 없었다"면서 "일찍 실점하면서 패배주의적인 분위기 속에서 경기를 시작하게 되었고, 용기를 내어 공을 소유하고 뭔가를 만들어내기가 어렵다. 우리가 그렇게 할 수 없다면 이 상황에서 벗어나는 것은 매우 어려울 것"이라고 말했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after being substituted REUTERS/Alessandro Garofalo

또 그는 "맨투맨 압박을 하지 않고 때로는 뒷공간을 내주며 공을 잡고 기다리는 것은 코칭스태프의 결정이지만, 이러한 팀들에게 공간을 내주면 그들은 자신감을 얻게 된다"고 말했다. 페르난데스는 '캐릭 감독의 전술이 잘못되었다고 말하는 것이냐'는 질문에는 "그것은 내가 아니라 감독과 코칭스태프가 판단할 몫이다. 때로는 압박 속에서 더 용감해져야 하며, 높은 위치에서 압박을 가하고 상대를 불편하게 만드는 위험을 감수해야 한다"고 답했다.

Manchester United's head coach Michael Carrick stands near the bench before the Champions League opening phase soccer match between Como and Manchester United in Como, Italy, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

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캐릭 감독은 이후 기자회견에서 "선수들이 제대로 뛰지 않았다"고 반박했고, 경기 내용과 결과에 대해 맨유 팬들에게 사과했다. 자신도 도저히 받아들을 수 없는 경기였다고 했다. 맨유는 오는 25일 본머스와 프리미어리그 홈 경기를 앞두고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com