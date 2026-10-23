'굴욕적인 패배→뜻밖의 하루 휴식' 코모에 1-4 충격패! 맨체스터 유나이티드, 귀국 후 22일 선수단 깜짝 휴가→25일 본머스전 부담 백배

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Mason Mount looks dejected after Como's Jacobo Ramon scores their fourth goal REUTERS/Alessandro Garofalo

Manchester United's English coach Michael Carrick looks on prior to the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]이탈리아 코모 원정에서 졸전 끝에 충격적인 대패를 기록한 EPL 맨체스터 유나이티드가 경기 다음날 선수단에 휴가 결정을 내렸다고 ESPN이 보도했다.

이 매체는 맨유 선수단의 이런 결정이 예상 밖이라고 평가했다.

맨유는 21일(현지시각) 코모에서 벌어진 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기서 1대4로 와르르 무너졌다. 경기 내용은 물론이고 결과에서도 완패를 당했다. 맨유 선수들은 무기력했고, 마이클 캐릭 감독도 손을 쓰지 못하고 당했다. 코모의 아르헨티나 신성 니코 파스는 2골-1도움으로 원맨쇼로 맨유 수비라인을 초토화시켰다.

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Manchester United's head coach Michael Carrick leaves the pitch after the Champions League opening phase soccer match between Como and Manchester United in Como, Italy, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

ESPN 보도에 따르면, 맨유 구단은 코모전의 형편없는 경기력 이후 선수들에게 회복을 위한 휴가를 주는 뜻밖의 결정을 내렸다. 이탈리아에서 출발한 맨유의 귀국 편 비행기는 현지시각 22일 새벽에 맨체스터에 착륙했고, 선수단은 22일 휴식 이후 23일 팀 훈련에 복귀할 예정이라고 한다.

맨유를 지난 시즌 리그 3위로 이끌며 3년 만에 챔피언스리그로 복귀시킨 캐릭 감독은 불과 몇달 만에 경질될 위기에 처했다. 맨유는 최근 7경기에서 3무4패로 승리하지 못했다. 프리미어리그에선 개막 후 7경기에서 1승4무2패 승점 7점으로 리그 7위다. 챔피언스리그 3경기에선 1승2패다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Mason Mount, Noussair Mazraoui and Diogo Dalot look dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

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코모에 굴욕적인 패배를 당한 맨유는 25일 오후 11시(한국시각) 올드 트래포드에서 본머스와의 프리미어리그 홈 경기를 갖는다. 영국 현지에선 캐릭 감독이 본머스전에선 벤치를 지킬 것으로 예상하고 있다. 맨유 경영진이 캐릭 후임자를 검토 중이지만 본머스와의 경기 전에 어떤 결정을 내리지는 못할 것으로 보고 있다. 본머스전에 대한 맨유 선수단의 부담이 매우 크다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com