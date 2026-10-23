'그는 EPL과 분명 악연이다' 아모림 AC밀란 감독, 첫 본머스 유로파 원정서 0-3 충격적인 대패..'메냥 퇴장→수비라인 붕괴, 돌아온 EPL서 체면 구겼다'

epa13323259 AC Milan head coach Ruben Amorim looks on before the UEFA Europa League league phase match between AFC Bournemouth and AC Milan, in Bournemouth, Great Britain, 22 October 2026. EPA/DAVID CLIFF

Soccer Football - UEFA Europa League - AFC Bournemouth v AC Milan - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - October 22, 2026 AC Milan coach Ruben Amorim reacts REUTERS/Dylan Martinez

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[스포츠조선 노주환 기자]전 맨체스터 유나이티드 사령탑 출신 루벤 아모림 AC밀란 감독이 첫 잉글랜드 원정 경기에서 충격적인 패배를 당했다.

밀란은 23일(한국시각) 영국 본머스 바이탈리티 스타디움에서 벌어진 본머스와의 2026~2027시즌 유로파리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기에서 0대3 완패했다. 주전 골키퍼 마이크 메냥의 다이렉트 퇴장으로 수적 열세에서 매우 고전했고, 수비라인이 와르르 무너졌다. 반면 홈팀 본머스는 페널티킥으로 두 골을 넣는 등 경기 내용과 결과에서 모두 압도했다.

아모림 감독은 팀의 경기력에 실망감을 드러냈다. 이번 본머스전은 만 41세의 아모림 감독이 지난 1월 시즌 도중 맨유 감독직에서 경질된 이후 공식 경기에서 프리미어리그 팀을 처음 상대한 경기였다.

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epa13324040 Davide Bartesaghi (C) of AC Milan and teammates react after the UEFA Europa League league phase match between AFC Bournemouth and AC Milan, in Bournemouth, Great Britain, 22 October 2026. Bournemouth won 3-0. EPA/DAVID CLIFF

본머스는 경기 시작 7분 만에 저스틴 클루이베르트의 페널티킥 선제골로 앞서나갔고, 밀란의 상황은 점점 더 악화되었다. 전반 28분, 골키퍼 메냥이 다이렉트 퇴장을 당함과 동시에 본머스에 두 번째 페널티킥을 허용했다. 본먼스는 마커스 태버니어가 키커로 나서 성공했다.

본머스는 아민 아들리가 후반 39분, 멋진 프리킥으로 세번째 골을 터트리며 승리에 쐐기를 박았다. 본머스 홈팬들에게 이번 경기는 역사에 남을 승리였다.

epa13323303 Justin Kluivert of Bournemouth celebrates with teammates after scoring the opening goal during the UEFA Europa League league phase match between AFC Bournemouth and AC Milan, in Bournemouth, Great Britain, 22 October 2026. EPA/DAVID CLIFF

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아모림 감독은 경기 후 공식 인터뷰에서 "20분 만에 경기가 끝나버렸기 때문에 훌륭한 경기력은 아니었다"면서 "우리는 10명으로 꽤 잘 막아냈고 경기 후반으로 갈수록 상대 진영으로 올라가 위험을 감수하려 했지만, 프리킥 골을 내주며 완전히 끝나버렸다"고 말했다.

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그는 또 "이제 우리는 회복해서 다음 경기를 생각해야 한다. 이번 경기에서 교훈을 얻어야 하며, (퇴장 이후와 같은) 상황에 우리 스스로를 밀어 넣어서는 안 된다. 이제 리그에 집중한 뒤 매 경기가 그렇듯 다음 유로파 경기에서 승리하도록 노력해야 한다"고 말했다.

Soccer Football - UEFA Europa League - AFC Bournemouth v AC Milan - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - October 22, 2026 AC Milan coach Ruben Amorim speaks to substitute Sankhoun Diawara REUTERS/Dylan Martinez

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팀 성적 부진, 경영진과의 충돌로 맨유를 떠난 아모림 감독은 이번 시즌 전 AC밀란 지휘봉을 잡았다. 밀란은 이번 시즌 세리에A에선 4승3무(승점 15)로 리그 4위를 달리고 있다. 선두 인터밀란(승점 19)과의 승점 차는 4점이다. 밀란은 유로파리그에선 1승2패다.