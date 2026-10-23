'충격, 보다 못해 레전드가 나서 꾸짖었다' 맨유 출신 전문가 웨인 루니, 캐릭 감독 저격한 주장 브루노 페르난데스 공개 비난 "(책임을 떠넘기는) 이기적인 아기들 같다"

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"이기적인 아기들 같다."

맨체스터 유나이티드의 역대 최다 득점자 레전드 웨인 루니가 마이클 캐릭 감독의 전술을 비판한 주장 브루노 페르난데스 등 맨유 선수들을 비판했다. '이기적이며 또 아기들 같다'고 평가했다.

레전드 출신으로 현재는 전문가로 왕성하게 활동 중인 루니는 23일(한국시각) '유나이티드 스탠드' 팟캐스트에 출연해 "리산드로 마르티네스가 발언을 하고 나왔을 때, 나는 (맨유) 라커룸을 분열시킬 것이기 때문에 심각한 악몽이라고 말했다. 그것이 시작이었다. 우리는 이제 브루노 페르난데스에게서 그것을 보았고, 선수들이 책임을 지려 하지 않기 때문에 더 많은 선수들에게서 같은 모습을 보게 될 것"이라고 말했다. 또 그는 "브루노가 한 말이 맞았든 틀렸든 말할 수는 있겠지만, 그라운드 위에서는 책임을 져야 한다. 선수 집단으로 책임을 져야 한다"면서 "이 선수들은 이기적이다. 그들은 동료도, 감독도, 코칭스태프나 팬들도 신경 쓰지 않으며 오직 자신들만 신경 쓴다. 자신들에게 유익한 것을 얻지 못하면 아기들처럼 투정을 부리며 자신을 제외한 다른 사람에게 책임을 돌린다"고 비판했다고 로이터통신이 전했다.

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Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

맨유는 22일 코모(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기서 충격적인 1대4 완패로 고개를 숙였다. 주장으로 선발 출전했던 페르난데스는 맨유가 충분한 압박을 가하지 못했고 경기 시작 3분 만에 실점한 후 패배주의적 분위기에 빠졌다며 캐릭 감독의 전술에 문제가 있었다는 뉘앙스의 공식 인터뷰를 했다. 이 대패로 인해 마이클 캐릭 감독에 대한 비판적 시선은 더욱 거세졌다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

이러한 비판은 선수단 내에서 커져가는 불만의 징후들이다. 1주일 전, 수비수 리산드로 마르티네스는 아틀레티코 마드리드와의 챔피언스리그 2라운드 원정 경기서 0대2로 패한 후, 팀이 최상위 수준에서 경쟁할 수 있도록 더 큰 투자가 이루어지길 기대했다며 구단 수뇌부를 비판한 바 있다. 그는 논란이 일자 공개 사과했고, 그 문제는 일단락되는 듯 했다. 그런데 이번엔 주장이 감독의 전술이 문제라고 비판하는 지경에 처했다.

Former England and Manchester United soccer star Wayne Rooney stands near the field before an NFL football game between Indianapolis Colts and Washington Commanders in London, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Ian Walton)

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과거 선수 시절 올드 트래포드에서 루니와 함께 뛰었던 전 맨유 미드필더 캐릭 감독은 지난 1월 루벤 아모림의 경질 이후 임시 감독으로 부임했으며, 이후 팀을 개선해 리그 3위로 시즌을 마쳤다. 캐릭 감독은 이번 시즌 전 정식 감독에 올랐다. 그런데 맨유가 모든 대회를 통틀어 7경기째 승리를 거두지 못하면서 캐릭 감독의 향한 사임 압박은 점점 더 거세지고 있다. 맨유는 프리미어리그에서 13위, 챔피언스리그 리그 페이즈에선 20위로 둘다 부진하다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com