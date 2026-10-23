英 독점 폭로, '대한민국급 폭망' 독일 파괴한 명장 운도 좋다....맨체스터 유나이티드 차기 사령탑 유력 후보 등극

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독 경질 가능성에 대비해 대안을 검토하는 가운데, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독이 유력 후보로 떠올랐다.

영국 텔레그래프는 23일(한국시각) '전 독일 대표팀 및 바이에른 뮌헨 감독인 나겔스만은 마이클 카릭이 경질될 경우 맨유 감독직의 유력한 후보가 될 것으로 예상되며, 맨유 측의 제안을 경청할 용의가 있다'고 보도했다.

캐릭 감독에 대한 압박은 커지고 있다. 맨유는 유럽챔피언스리그(UCL) 코모 원정에서 충격적인 1대4 대패를 당했다. 매체는 '맨유는 모든 대회 포함 11경기 2승에 그치고 최근 7경기 동안 승리가 없는 최악의 시즌 출발에도 불구하고 캐릭을 지지해 왔으나, 그 신뢰는 이제 시험대에 올랐다'고 전했다. 주장 브루노 페르난데스도 코모전 직후 "압박을 받는 상황에서 때로는 우리가 더 용감해져야 한다고 생각한다"고 말하며 캐릭 감독 전술에 의구심을 드러냈다. 본머스와의 홈 경기는 캐릭 감독의 생존 여부를 가를 분수령이 될 수 있다. 맨유는 본머스를 상대로 3년 넘게 승리하지 못했다.

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현재 야인인 나겔스만은 지난 여름 월드컵 이후 독일 대표팀 감독직에서 물러난 뒤 자유계약 신분이다. 매체는 '39세의 나겔스만은 과거에도 맨유와 연결된 적이 있으며 영어를 완벽하게 구사한다'며 '토트넘 홋스퍼와 첼시로부터 강한 관심을 받았고, 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 감독직을 맡기를 열망하고 있다'고 설명했다. 맨유의 디렉터 크리스토퍼 비벨과 RB 라이프치히에서 함께 일한 인연도 긍정적 요소로 꼽혔다. 다만 매체는 '나겔스만은 2023년 당시 첼시의 구조와 선수 영입 방식에 대해 우려를 가졌던 것으로 알려졌으며, 맨유가 접근할 경우에도 이러한 문제들에 대한 확약을 받고 싶어 할 가능성이 높다'고 전했다.

다른 후보도 거론된다. 매체는 '맨유는 또 다른 젊은 독일인 감독인 브라이튼의 파비안 휘르첼러를 높이 평가하고 있다'면서도 '33세의 휘르첼러는 현재까지는 즉시 투입 가능한 옵션보다는 차세대 감독 후보로 관찰 대상에 올라 있다'고 밝혔다. 애스턴 빌라의 우나이 에메리는 비용이 많이 드는 옵션이며, 지난여름 뉴캐슬을 떠난 에디 하우도 후보군에 들어올 것으로 전망됐다. 대리인들이 추천한 안토니오 콘테는 '구단이 정립하고자 하는 구조에 맞지 않는다는 평가를 받고 있다'고 덧붙였다.

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맨유가 감독을 교체하면 시즌 도중에만 3년 만에 세 번째 감독을 임명하는 셈이 된다. 매체는 '이는 구단과 구단 운영 방식에 대한 명백한 비판거리가 될 것'이라고 지적했다.

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한편 나겔스만 감독은 지난 2026년 북중미 월드컵에서 독일을 이끌고도 32강에서 충격적인 탈락을 경험해 많은 비판을 받았다.