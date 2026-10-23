'손흥민과 EPL 공동 득점왕' 월드클래스는 영원하다, '이집트 킹' 모하메드 살라..튀르키예 첫 시즌 벌써 10골-5도움 대폭발→최근 5경기 6골-4도움 몰아쳤다

Soccer Football - UEFA Conference League - KuPS v Trabzonspor - Tammelan Stadion, Tampere, Finland - October 15, 2026 Trabzonspor's Mohamed Salah takes a free kick MIKA KYLMANIEMI/Lehtikuva via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND.

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[스포츠조선 노주환 기자]올해 여름, EPL을 떠나 무대를 튀르키예로 옮긴 '이집트의 왕' 모하메드 살라(34·트라브존스포르)가 변함없는 클래스를 이어가고 있다. 이번 2026~2027시즌 벌써 총 10골-5도움을 기록 중이다. 특히 최근 5경기에선 6골-4도움을 몰아치고 있다.

살라가 공격을 이끈 트라브존스포르는 23일(한국시각) 튀르키예 트라브존 파파라파크에서 벌어진 하트(스코틀랜드)와의 2026~2027시즌 유럽 컨퍼런스리그 리그 페이즈 2라운드 홈 경기서 1골-1도움으로 팀의 2대0 완승을 이끌었다.

살라는 전반 32분 PK 결승골을 터트렸고, 후반 13분에는 동료 프란쿨리노의 쐐기골을 어시스트했다. 살라는 71분을 뛴 후 오잔 투판과 교체돼 나왔다.

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Soccer Football - UEFA Conference League - Trabzonspor v Heart of Midlothian - Papara Park, Trabzon, Turkey - October 22, 2026 Trabzonspor's Mohamed Salah reacts REUTERS/Dilara Senkaya

이로써 살라는 최근 출전한 5경기에서 총 6골-4도움이라는 경이로운 공격포인트 행진을 이어갔다. 지난달 갈라타사라이전서 무려 3골-1도움으로 최고의 활약을 펼치면서 시동이 제대로 걸렸다. 이어 삼순스포르 원정에서 1도움을 기록했고, 이후 쿠프스(컨퍼런스리그)전서 1골-1도움, 베식타시전서 1골에 이어 하트전에서도 골과 도움을 하나씩 올렸다.

Soccer Football - UEFA Conference League - Trabzonspor v Heart of Midlothian - Papara Park, Trabzon, Turkey - October 22, 2026 Trabzonspor's Mohamed Salah in action with Heart of Midlothian's Tomas Magnusson REUTERS/Dilara Senkaya

살라는 트라브존스포르에서의 첫 시즌에 이미 리그에서 8골-3도움, 컨퍼런스리그에서 2골-2도움을 기록 중이다. 살라는 현재 리그 득점 선두다. 총 10골-5도움으로 녹슬지 않은 이름값을 해주고 있다. 그는 올해 여름, 9년간 몸담았던 리버풀을 떠나 트라브존스포르와 계약했다. 살라는 2021~2022시즌 리버풀에서 23골로 한국 축구 레전드 손흥민(LA FC, 당시 토트넘)과 프리미어리그 득점왕(공동)에 올랐다. 살라는 EPL에서 티에리 앙리(과거 아스널)와 함께 역대 최다인 4시즌 득점왕에 오른 바 있다.

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트라브존스포르는 이번 시즌 정규리그에서 5승1무2패 승점 16점으로 리그 4위를 달리고 있다. 선두 갈라타사라이(승점 19)와 승점 차는 3점이다.

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Soccer Football - UEFA Conference League - KuPS v Trabzonspor - Tammelan Stadion, Tampere, Finland - October 15, 2026 Trabzonspor's Mohamed Salah scores their second goal past KuPS' Johannes Kreidl MIKA KYLMANIEMI/Lehtikuva via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND.

영국 매체 BBC는 '허츠는 이날 칭찬받을 만한 출발을 보였으며 특히 한 선수가 다른 누구보다도 주목을 받았다. 챔피언스리그와 수차례의 프리미어리그 우승 경험이 있는 살라가 아니라, 그의 전담 수비수였던 마토였다. 우간다 국가대표인 마토는 경기 전부터 선발 왼쪽 측면 수비수로 오르내리며 살라를 전담 마크했다. 그 모습은 인상적이기까지 했다'면서 '리버풀을 떠나 자유계약선수(FA)로 튀르키예로 간 살라는 허츠가 가장 경계했던 선수였다. 마토는 전반전 상당 시간 동안 살라를 조용히 묶어두었지만, 트라브존의 주장은 페널티킥을 성공시키는 침착함과 두 번째 골을 도운 센스로 클래스를 증명해해보였다'고 평가했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com