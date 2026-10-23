'손흥민과 EPL 공동 득점왕' 월드클래스는 영원하다, '이집트 킹' 모하메드 살라..튀르키예 첫 시즌 벌써 10골-5도움 대폭발→최근 5경기 6골-4도움 몰아쳤다

[스포츠조선 노주환 기자]올해 여름, EPL을 떠나 무대를 튀르키예로 옮긴 '이집트의 왕' 모하메드 살라(34·트라브존스포르)가 변함없는 클래스를 이어가고 있다. 이번 2026~2027시즌 벌써 총 10골-5도움을 기록 중이다. 특히 최근 5경기에선 6골-4도움을 몰아치고 있다.
살라가 공격을 이끈 트라브존스포르는 23일(한국시각) 튀르키예 트라브존 파파라파크에서 벌어진 하트(스코틀랜드)와의 2026~2027시즌 유럽 컨퍼런스리그 리그 페이즈 2라운드 홈 경기서 1골-1도움으로 팀의 2대0 완승을 이끌었다.
살라는 전반 32분 PK 결승골을 터트렸고, 후반 13분에는 동료 프란쿨리노의 쐐기골을 어시스트했다. 살라는 71분을 뛴 후 오잔 투판과 교체돼 나왔다.
이로써 살라는 최근 출전한 5경기에서 총 6골-4도움이라는 경이로운 공격포인트 행진을 이어갔다. 지난달 갈라타사라이전서 무려 3골-1도움으로 최고의 활약을 펼치면서 시동이 제대로 걸렸다. 이어 삼순스포르 원정에서 1도움을 기록했고, 이후 쿠프스(컨퍼런스리그)전서 1골-1도움, 베식타시전서 1골에 이어 하트전에서도 골과 도움을 하나씩 올렸다.
살라는 트라브존스포르에서의 첫 시즌에 이미 리그에서 8골-3도움, 컨퍼런스리그에서 2골-2도움을 기록 중이다. 살라는 현재 리그 득점 선두다. 총 10골-5도움으로 녹슬지 않은 이름값을 해주고 있다. 그는 올해 여름, 9년간 몸담았던 리버풀을 떠나 트라브존스포르와 계약했다. 살라는 2021~2022시즌 리버풀에서 23골로 한국 축구 레전드 손흥민(LA FC, 당시 토트넘)과 프리미어리그 득점왕(공동)에 올랐다. 살라는 EPL에서 티에리 앙리(과거 아스널)와 함께 역대 최다인 4시즌 득점왕에 오른 바 있다.
트라브존스포르는 이번 시즌 정규리그에서 5승1무2패 승점 16점으로 리그 4위를 달리고 있다. 선두 갈라타사라이(승점 19)와 승점 차는 3점이다.
영국 매체 BBC는 '허츠는 이날 칭찬받을 만한 출발을 보였으며 특히 한 선수가 다른 누구보다도 주목을 받았다. 챔피언스리그와 수차례의 프리미어리그 우승 경험이 있는 살라가 아니라, 그의 전담 수비수였던 마토였다. 우간다 국가대표인 마토는 경기 전부터 선발 왼쪽 측면 수비수로 오르내리며 살라를 전담 마크했다. 그 모습은 인상적이기까지 했다'면서 '리버풀을 떠나 자유계약선수(FA)로 튀르키예로 간 살라는 허츠가 가장 경계했던 선수였다. 마토는 전반전 상당 시간 동안 살라를 조용히 묶어두었지만, 트라브존의 주장은 페널티킥을 성공시키는 침착함과 두 번째 골을 도운 센스로 클래스를 증명해해보였다'고 평가했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com