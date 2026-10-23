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"캡틴 브루노 큰 충격에 빠져" 도둑 들어 집 털렸다…피해액 76억→경찰 용의자 추적 중

강우진 기자

구글 선호 매체로 추가

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AFP연합뉴스
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"캡틴 브루노 큰 충격에 빠져" 도둑 들어 집 털렸다…피해액 76억→경찰 용의자 추적 중

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 주장 브루노 페르난데스의 자택에 도둑이 들었다.

영국 매체 '더선'은 23일(한국시각) '페르난데스가 괴한들에 의해 400만파운드(약 76억원) 상당의 대저택이 털리는 끔찍한 사건을 겪은 뒤 큰 충격에 빠졌다'고 보도했다.

"캡틴 브루노 큰 충격에 빠져" 도둑 들어 집 털렸다…피해액 76억→경찰 용의자 추적 중

페르난데스의 고급 저택은 체셔주에서도 부유한 지역으로 꼽히는 '골든 트라이앵글'에 자리하고 있다. 그가 경기에 출전하기 위해 집을 비운 사이, 복면을 쓴 괴한 3명이 이곳을 표적으로 삼았다. 이들은 주택에 침입해 명품 보석류와 기타 고가의 물품을 훔쳐 달아났다고 한다. 사건 당시 페르난데스는 UEFA 챔피언스리그 코모전을 치르기 위해 이탈리아에 머물고 있었다.

페르난데스의 아내와 두 자녀는 사건 당시 집에 없었던 것으로 알려졌다. 이웃 주민의 신고 접수 후 10분도 지나지 않아 경찰이 현장에 도착했지만, 용의자들은 이미 사라진 상태였다.

해당 주택에는 구역별로 첨단 경보 시스템과 폐쇄회로(CC)TV, 전동 출입문 등 고도의 보안 설비가 갖춰져 있었지만, 용의자들은 이 보안망을 뚫고 침입했다. 이들은 집 뒤편에 맞닿아 있는 숲에서 접근한 뒤, 뒤쪽 정원 울타리를 뛰어넘어 들어간 것으로 추정된다.

"캡틴 브루노 큰 충격에 빠져" 도둑 들어 집 털렸다…피해액 76억→경찰 용의자 추적 중

경찰은 이와 관련해 수사에 착수했다. 용의자들을 추적하기 위해 현재 주변 주택에 설치된 CCTV 영상을 검토 중이다.

영국에는 선수들이 원정 경기를 떠날 때 자택을 터는 '원정 경기 전문 절도단'이 있다. 이들은 선수들의 경기 일정을 추적한 뒤 장기간 집을 비운 틈을 노려 범행하는 것으로 전해졌다. 앞서 지난 1월 맨체스터 시티의 후뱅 디아스의 자택도 표적이 된 바 있다.

페르난데스는 코모 원정에서 1-4로 패배한 뒤 자택까지 털리는 끔찍한 경험을 해야 했다. 그는 맨유의 주장으로서 큰 압박을 받고 있으며, 경기 외적인 일로도 곤욕을 치르고 있다. 시즌을 완주하기 위해서 멘털 관리가 중요해 보이는 시기다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

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