'홍현석-조규성 총출동했는데' 미트윌란, UECL서 '이승우 전 소속팀' 신트트라위던에 0-1 패배...'김예건 벤치' 즈베즈다는 코펜하겐과 2-2 무

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍현석과 조규성이 함께 출전한 미트윌란(덴마크)이 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL)에서 첫 패배를 떠안았다.

미트윌란은 23일(한국시각) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 신트트라위던(벨기에)과 2026~2027시즌 UECL 리그 페이즈 2차전에서 0대1로 패했다. 이날 패배로 2경기에서 승점 1점에 그친 미트윌란은 36개팀 가운데 25위에 자리했다. 반면 2연승에 성공한 신트트라위던은 승점 6점으로 7위에 위치했다. 신트트라위던은 과거 이승우가 뛰었던 팀이다.

이날 미트윌란은 홍현석을 중앙 미드필더로 선발 출전시켰다. 지난 1차전에서 동점골을 터뜨렸던 조규성은 벤치에서 출발했다.

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홍현석은 전반 21분 문전에서 시도한 두 차례 연속 슈팅이 골대를 외면하고 전반 27분 때린 슈팅은 골키퍼에 막히며 득점 기회를 살리지 못했다. 오히려 미트윌란은 전반 42분 신트트라위던의 프레데릭 소엘레에 헤더 선제골을 빼앗기며 끌려갔다.

전반을 득점 없이 마친 미트윌란은 후반 시작과 함께 홍현석을 벤치로 불러들이고 조규성을 그라운드에 투입하며 반격에 나섰다. 조규성은 후반 36분 페널티아크 부근에서 오른발로 첫 슈팅을 시도했지만 왼쪽 골대를 벗어나며 골 맛을 보지 못했고, 미트윌란도 끝내 동점 골 사냥에 이르지 못하면서 패배를 떠안았다.

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두 선수 모두 다소 아쉬운 모습을 보였다. 풋몹은 홍현석에게 평점 6.1점, 조규성에게는 평점 6.2점을 줬다.

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또 다른 UECL 리그 페이즈 2차전에선 츠르베나 즈베즈다(세르비아)가 코펜하겐(덴마크)과 2대2로 비겼다. 벤치에 앉은 '신동' 김예건은 지난 1차전에 이어 이날도 결장했다. 즈베즈다도 2경기 연속 무승에 머물며 22위에 랭크됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com