'충격 교체 시나리오! 캐릭 경질은 기정사실→후임자 접촉中' '야인' 콘테와 이미 협상했다, 맨유 수뇌부는 하우 감독 선호..나겔스만-에메리-휘르첼러 후보 수두룩하다

안토니오 콘테 캡처=콘테 SNS

Manchester United's English coach Michael Carrick reacts after losing the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]마이클 캐릭 감독이 계속 맨체스터 유나이티드를 지휘하는 건 힘들어 보인다. 영국 현지의 분위기와 흐름을 종합하면 캐릭의 사임은 시간 문제다. 이미 맨유 경영진은 선수단을 정상화시킬 후임 감독을 여러 채널로 물밑 접촉하고 있다. 그런데 타진하는 후보자가 좀 많다. 안토니오 콘테, 에디 하우, 율리안 나겔스만, 우나이 에메리, 파비안 휘르첼러까지 총 5명이다.

이탈리아 매체 '라 레푸블리카'는 콘테가 경질 위기에 처한 캐릭의 후임으로 맨유 감독직에 부임하는 방안을 놓고 협상을 벌이고 있다고 보도했다.

맨유는 22일(한국시각) 세스크 파브레가스 감독이 이끄는 코모와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기서 1대4 완패를 당했다. 맨유 경영진은 캐릭 감독으로 더이상 희망이 없다는 결론을 내린 것으로 보인다.

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'라 레푸블리카'는 현재 맨유가 위기 탈출구를 찾고 있으며 콘테에게 시선을 돌렸다고 보도했다. 만 57세의 콘테 감독은 지난 시즌을 끝으로 나폴리를 떠나 야인으로 지내왔으며, 이전에 시즌 도중 구단에 부임하는 것을 반대했음에도 불구하고 올드 트래포드에서 지휘봉을 잡는 데 열려 있다고 한다. 이탈리아 매체에 따르면 '21일 저녁 늦게까지 콘테와의 협상이 계속되었다'고 한다. 콘테가 감독직을 맡기 위해서는 선수 영입에 대해 더 많은 발언권을 요구한 것으로 전해졌다.

뉴캐슬 감독 시절의 에디 하우 캡처=뉴캐슬 구단 SNS

영국 매체 토크스포츠는 맨유 기술이사 제이슨 윌콕이 전 뉴캐슬 사령탑 에디 하우 선임을 밀고 있다고 보도했다. 하우 감독은 이번 시즌 개막 직전 뉴캐슬과 상호 합의하에 계약을 해지했다. 현재 야인이다.

전 독일 대표팀 감독 나겔스만 AFP연합뉴스

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또 다른 영국 매체 텔레그래프는 맨유가 캐릭을 해임할 경우 나겔스만 전 독일 대표팀 감독을 차기 사령탑으로 고려하고 있다고 전했다. 과거 바이에른 뮌헨을 이끌기도 했던 나겔스만도 맨유 지휘봉을 열망하고 있다고 한다. 또 이 매체는 맨유 경영진이 브라이턴 파비안 휘르첼러 감독을 영입하고 싶어하는데 천문학적인 위약금을 지불해야 한다고 보도했다. 또 다른 영국 매체 '아이 뉴스'는 현 애스턴 빌라 우나이 에메리 감독도 맨유의 감독 후보 리스트에 올라있다고 보도했다.

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Aston Villa's Spanish manager Unai Emery reacts before the UEFA Champions League, league phase football match between Aston Villa and Fenerbahce at Villa Park in Birmingham, central England on October 14, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Soccer Football - UEFA Conference League - Brighton & Hove Albion v Kauno Zalgiris - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - October 15, 2026 Brighton and Hove Albion manager Fabian Hurzeler and Kauno Zalgiris coach Zeljko Sopic before the match REUTERS/Toby Melville

맨유는 지난 2025~2026시즌에도 중도에 루벤 아모림 감독을 경질하고 '소방수' 캐릭 임시 감독으로 시즌을 마쳤다. 당시 리그를 3위로 마치며 결과적으로 성공한 감독 교체였다.

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맨유는 이번 시즌 프리미어리그에서 승점 7점(1승4무2패)으로 리그 13위로 부진한 상황이다. 맨유는 오는 25일 오후 11시 본머스와 리그 홈 경기를 앞두고 있다. 이 경기에선 캐릭 감독이 벤치를 지킬 예정이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com