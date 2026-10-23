대박! '부상' 이강인이 돌아왔다, 시메오네의 특별 관리 속 훈련 복귀→데포르티보전 출전 '청신호'

사진캡처=아틀레티코 SNS

사진캡처=문도 데포르티보 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]'슛돌이' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 복귀했다.

23일(한국시각) 스페인 '문도 데포르티보'는 '이강인이 아틀레티코 훈련에 참여했다'고 전했다. 이 매체는'팀 훈련에 복귀한 이강인이 부상 예방 차원에서 맞춤형 훈련에 나섰다'며 '이강인은 유랍챔피언스리그(UCL) 경기에 선발로 출전했던 선수들과 함께 팀 훈련을 소화했다'고 보도했다.

이강인은 21일 독일 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 원정 경기에 결장했다. 아틀레티코 입단 이후 단 한 경기도 쉬지 않은 이강인은 이날 교체로 명단에 올랐다. 당초 에스파뇰전 출전 여파로 교체 명단에 올랐을 것이라 예상됐던 이강인은 득점이 필요한 순간에도 교체 투입되지 않으며 이날 경기 출전 없이 마쳤다.

Advertisement

로이터연합뉴스

아틀레티코는 이강인의 부재 속 1대1로 비겼다. 아틀레티코는 전반 36분 제이미 르웰링에게 실점한 이후 후반 2분 훌리안 알바레스의 득점으로 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 19분 터진 모르텐 히울만의 퇴장에도 수적 열세 상황을 극복하며 승점 1점을 챙겼다.

이강인의 결장, 디에고 시메오네 감독의 결정이었다. 스페인 마르카는 '이강인은 대퇴사두근에 불편함을 느껴 몸을 풀 기회 조차 얻지 못했다. 당장 부상자 명단에 오를 정도는 아니었지만, 각별한 관리가 필요했다'며 '시메오네 감독 팀의 가장 강력한 공격 무기 중 하나를 포기해야 했지만, 주저 없이 안전한 선택을 내렸다. 이강인은 에스파뇰전 이후 허벅지에 느꼈던 과부하 증상이 가라앉지 않았다'고 했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

이어 '더 큰 불상사를 막기 위한 신중한 결정이었다. 특히 2주 뒤에는 중요한 일정이 기다리고 있다. 바이에른 뮌헨과 바르셀로나가 불과 닷새 사이에 메트로폴리타노를 찾아온다. 유럽챔피언스리그 성적과 라 리가 선두 경쟁에 중대한 영향을 미칠 두 경기'라며 '시메오네 감독은 이강인이 팀의 핵심 주축 가운데 한 명이라는 사실을 잘 알고 있다. 따라서 중요한 15~20일 동안 전력에서 이탈할 수 있는 부상을 감수하기보다는 차라리 한 경기를 쉬게 하는 편이 낫다고 판단했다'고 전했다.

Advertisement

이강인은 일단 팀 훈련에 정상적으로 합류하며, 25일 예정된 데포르티보와의 스페인 프리메라리가 10라운드 홈 경기 출전 가능성을 높였다.

Advertisement

문도 데포르티보는 '시메오네 감독에게 이번 훈련에서 날아온 좋은 소식 중 하나는 이강인의 훈련 복귀'라며 '이강인은 그라운드에서 적은 훈련량을 소화하며 컨디션을 조절했다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

이강인은 아틀레티코의 새로운 핵심으로 자리매김했다. 올 시즌 리그에서 2골-1도움을 기록했다. 매경기 많은 기회를 창출해내고 있다. 시메오네 감독은 이강인을 최전방, 측면 등 다양한 자리에 기용하며 공격의 키로 활용 중이다. 코케, 크리스티안 로메로, 조니 카르도소가 이탈한 상황에서 이강인의 복귀는 시메오네 감독에게 큰 힘이 될 전망이다.

Advertisement

문도 데포르티보는 '아틀레티코의 구상은 이강인을 이번 주말 데포르티보 전에 출전할 수 있도록 준비하는 것'이라며 '다만 구단 내부적으로는 선수 보호 차원에서 이강인에게 위험을 감수시키지는 않을 방침'이라고 덧붙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com