'폭행-음주운전-게임산업법 위반 등 전과 8건' 창원FC 대표이사 후보자, 결국 자진 사퇴..."심려 끼쳐 드려 죄송"

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[스포츠조선 박찬준 기자]시민구단인 재단법인 창원FC의 대표이사 후보자가 결국 논란 끝에 자진사퇴했다.

이광철 창원FC 대표이사 후보자는 23일 입장문을 내고 "저의 과거 전과 문제가 언론 보도와 더불어민주당의 기자회견을 통해 알려지면서 이번 인사를 두고 여러 우려의 목소리가 나온다"며 "지난날의 잘못을 무겁게 받아들이고 깊이 반성하며 살아왔지만, 지금과 같은 상황에서 단장직을 그대로 맡는 것은 (임용권자인) 시장에게 너무 큰 부담을 드리는 일"이라고 했다. 이어 "창원시민과 시의 발전을 위해서도 바람직하다고 판단했다. 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다"고 덧붙였다. 이 후보자의 사퇴는 지난달 11일 후보자 선정 발표 이후 한 달여만이다.

창원시의회 문화환경도시위원회는 최근 이 후보자가 대표이사직 수행에 부적격하다는 내용을 담은 인사청문 경과보고서 채택 수정안을 부결시킨 뒤 적격 취지의 경과보고서 원안을 가결 처리하며 논란의 중심에 섰다. 문화환경도시위 전체 위원 11명(국민의힘 6명·더불어민주당 4명·무소속 1명) 중 국민의힘은 이 후보자 임명 추진에 찬성했고, 민주당은 반대 의견을 냈다.

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강기윤 시장 선거 운동을 도왔던 이 후보자는 보은 인사 논란에 전과 논란까지 불거진 인물이다.

민주당의 박해정 의원은 "후보자는 죄 없는 사람을 납치·폭행하는 등 폭력행위처벌법 위반으로 3차례나 처벌을 받았고, 숱한 가정을 파탄에 이르게 한 사행성 오락실을 운영해 게임산업법 위반으로 2번이나 처벌을 받았다"며 "또 거듭 음주운전으로 3차례 적발돼 처벌받았다"고 지적했다.

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이 후보자는 이번 청문회를 통해 폭행과 음주운전, 게임산업법 위반 등으로 모두 8건의 범죄 전력을 인정했다.

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박 위원은 "후보자가 고개 숙여 사과했지만 시민 세금으로 운영되는 구단의 대표가 될 자격이 있는지는 다른 문제"라며 "이런 흠결을 가진 사람이 산하기관장을 맡은 경우가 어디에 있는가. 시민 눈높이에서 봐도 후보자는 창원FC 대표이사가 돼선 안된다"고 덧붙였다.

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변보미 위원도 "동일 전과가 2∼3번 반복되는 상습 중범죄전력자로 절대 부적합하다"며 "유소년을 육성하고 시민 세금이 들어가는 공공구단 대표 자리에 앉히는 건 상식과 기대를 저버리는 행위"라고 비판했다.

국민의힘 측은 대체로 후보자에 대한 우려를 나타내면서도 부적격 의견은 내지 않았다. 강길순 위원은 "예전에 있었던 일 가지고 왈가왈부하는 건 잘못됐다"며 이 후보자를 엄호했다.

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민주당 창원시의원단은 지속적인 반대 의사를 드러내며, 기자회견까지 열었다. 창원FC가 축구 저변 확대, 지역 축구인 육성 등을 목표로 출범한 창원시 출연기관인만큼 강 시장의 정치적 부담은 점점 커졌다. 결국 이 후보자가 물러나는 길을 택했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com